При этом журналист показал, чем реально питаются заключенные, какие блюда для них готовят и где можно купить "деликатесы".

Коллаборант Вадим Кузнецов, осужденный за государственную измену из-за передачи информации о передвижении украинских войск и публикации данных о "прилетах" в своем телеграм-канале, удивил заявлением о питании в тюрьме.

В интервью журналисту Владимиру Золкину уроженец Сибири, который с 1988 года жил в Киеве, назвал обвинения в отношении себя ложью и клеветой. Колаборант жалуется, что в его бараке заключенные "похудели на 20-30 килограммов", поскольку есть то, чем кормят в столовой, якобы довольно сложно. По словам Кузнецова, даже компотом их якобы угощают только по праздникам, утром и вечером заключенные пьют чай.

Зато Золкин показал столовую и процесс приготовления блюд для заключенных. Коллаборанты едят они трижды в день. В меню - каша с мясом, суп, салат. На ужин повара готовили для них рыбу. Заключенных питают по так называемой диете №5 без жирных блюд. Кроме того, специально для заключенных здесь выпекают хлеб.

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Деликатесы заключенные могут купить в тюремном магазине. В ассортименте колбаса, сладости и другие прожукты. За работу заключенные получают зарплату, поэтому это место, где ее можно потратить.

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12 февраля СБУ сообщала о разоблачении и задержании в своих рядах топ-чиновника, который работал на Федеральную службу безопасности России. Им оказался руководитель Штаба Антитеррористического центра при СБУ.

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