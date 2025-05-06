Атака происходила несколькими волнами.

20 вражеских беспилотников типа "Шахед" атаковали Харьков несколькими волнами, в результате чего в городе есть пострадавшие и разрушения.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале, массированный удар по Харькову враг нанес под утро.

В ГСЧС отметили, что попадания и падения обломков были зафиксированы в Шевченковском, Киевском, Холодногорском и Индустриальном районах города. В результате вражеской атаки произошло шесть пожаров.

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"По предварительным данным, в результате вражеской атаки пострадали четыре человека", - говорится в сообщении.

Так, в Шевченковском районе горели крыша и комната частного жилого дома на площади 400 м кв. В Киевском горел магазин на территории рынка на площади 500 м кв. "Повреждено около 90 и сгорело 20 торговых объектов. По другому адресу горело здание ресторана на площади 700 м кв.", - отметили в Службе.

Кроме того, в Холодногорском районе был поврежден фасад многоквартирного дома, горели киоск, здание и три автомобиля на общей площади 120 м кв., а в Индустриальном районе горел автомобиль на площади 20 м кв., повреждено производственное здание.

Как отметил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, на рассвете 20 вражеских БпЛА типа "Шахед" атаковали Харьков несколькими волнами. "Массированная атака продолжалась более двух часов, а на месте попаданий вспыхнули пожары", - написал он.

Кроме того, глава ОВА рассказал в Telegram, что острой реакции на стресс из-за атаки российских оккупантов испытали 71-летний мужчина и 52-летняя женщина, а также 59-летний и 44-летний мужчины.

Мэр Харькова Игорь Трехов относительно удара по Киевскому району города уточнил в Telegram, что пожар произошел на одном из крупнейших рынков города.

"По уточненной информации, Харьков сегодня ночью получил двадцать ударов "Шахедами" в четырех районах города по восьми локациям", - написал городской голова.

Что еще известно об ударах России по Украине

Как сообщал УНИАН, ранее вражеской дроновой атаке подверглись Одесса и область. Российские дроны-камикадзе двигались на город со стороны Черного моря.

В частности, в Одесском районе был поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры, частные жилые дома. В некоторых местах вспыхнули пожары, а в одном из домов нашли тело погибшего человека.

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