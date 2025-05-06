В Болгарии разгорелся скандал из-за неисправного F-16

Страна получила истребитель, одна из систем которого выведена из строя.

Болгария недавно получила истребитель истребителя F-16 Block 70. Впрочем, его техническая неисправность спровоцировала политический скандал в Софии.

Как сообщает Euractiv, болгарские парламентарии заподозрили вмешательство иностранных разведывательных структур и саботаж. Первый самолет, из запланированных 16, прибыл из Соединенных Штатов месяц назад.

Отмечается, что после обнаружения неисправности F-16 парламентский Комитет по вопросам служб безопасности призвал к расследованию "возможного несанкционированного доступа вражеских организаций к секретной информации" и "потенциального саботажа, направленного на официальную интеграцию самолета в состав воздушных сил Болгарии".

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Парламент страны требует слушаний с участием министра обороны Атанаса Запрянова, а также руководителей военных и гражданских разведывательных служб.

Истребители F-16 - последние новости

Как писал УНИАН, ранее госдеп США одобрил продажу Украине оборудования для F-16 и услуг по обучению пилотов. Известно, что среди основных подрядчиков - Lockheed Martin Aeronautic, BAE Systems и AAR Corporation.

Также издание The War Zone сообщало, что США отправили в Украину списанные истребители F-16. Такие самолеты можно использовать как доноры запчастей, ведь им не хватает критически важных компонентов для полноценного использования.

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