Он заявил, что оказывает давление на Трампа, чтобы тот усилил санкции против России.

Президент Польши Анджей Дуда считает, что у Дональда Трампа есть необходимые средства, чтобы заставить Россию подчиниться и заключить мир. Как пишет Politico, Дуда заявил, что Трамп единственный, кто может заставить Путина сесть за стол переговоров.

"Америка может использовать различные экономические инструменты, чтобы заставить Россию соблюдать определенные действия. Так что если кто-то и может заставить Владимира Путина заключить мир, так это Америка, президент Соединенных Штатов", - считает Дуда.

Дуда также сказал, что Трамп "увидел реальность" после недавних обсуждений с Путиным и имеет "радикальные инструменты, чтобы блокировать фундаментальные интересы Путина". Он заявил, что оказывает давление на Трампа, чтобы тот усилил санкции против России.

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"У президента Соединенных Штатов есть средства в его распоряжении, чтобы заставить Россию подчиниться. Некоторые из этих средств могут быть очень радикальными, очень жесткими, я считаю, особенно различные экономические инструменты. Но я считаю, что президент Дональд Трамп способен их реализовать", - отметил он.

Дуда о войне в Украине

Ранее Дуда заявлял, что американский лидер Дональд Трамп имеет лучшие шансы закончить войну в Украине. Польский президент напомнил, что во время первого президентского срока Трамп ударил по "Северному потоку-2" и энергетическим амбициям Путина. Дуда убежден, что это достаточным доказательством того, что Трамп знает, куда бить, чтобы было больно.

В то же время он считает, что мир потребует компромиссов с обеих сторон, в том числе и со стороны Украины.

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