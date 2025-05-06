'Я был шокирован': британский доброволец раскрыл, почему его подразделение не сдавалось в плен РФ

Его особенно поразил уровень жестокости, с которой пришлось столкнуться в боях против России.

Иностранный доброволец, который воевал на стороне Украины, Мейсер Гиффорд назвал российских оккупантов настолько жестокими, что из-за этого его подразделение приняло решение - не попадать в плен живыми. Об этом британец рассказал в комментарии Business Insider.

По словам Гиффорда, российские военные являются "невероятно опасными, часто фанатичными или отчаянными людьми, которые будут пытать и убивать вас, если поймают". Британец участвовал в боях в стратегически важных точках, в частности в Херсоне и Лимане. До этого военный участвовал в боях в Сирии.

Несмотря на единичные сообщения о жестоком обращении с российскими пленными во время их захвата, согласно данным ООН, эти случаи обычно прекращались после доставки заключенных в официальные места содержания.

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Другая ситуация - со стороны России. Как выяснило расследование, российская система содержания военнопленных характеризуется "широко распространенными и систематическими пытками и жестоким обращением". Среди методов - избиение, электрошок, сексуальное насилие, удушение, лишение сна и имитация казни. Некоторые случаи заканчивались смертью.

"Россия дошла до всех глубин жестокости, которые только можно себе представить", - сказал Гиффорд.

Именно поэтому, по его словам, в подразделении была четкая договоренность: сдаваться - не вариант. "Никого в подразделении нельзя было взять живым", - добавил он.

Гиффорд признал, что война всегда сопровождается насилием, но его особенно поразил уровень жестокости, с которой пришлось столкнуться в боях против России: он был "искренне шокирован" увиденным.

По его мнению, часть своих самых жестоких методов российские силы позаимствовали во время военной кампании в Сирии. С 2015 года Россия поддерживала режим Башара Асада, предоставляя военную технику и авиационную поддержку для борьбы с оппозиционными силами, среди которых было и Исламское государство (ИГИЛ).

Гиффорд предполагает, что именно боевики ИГИЛ стали примером для российских военных в Украине. "Уровень и масштабы" варварства в отношении мирного населения, по его словам, напоминали "ту же тактику, которую использовало Исламское государство".

Он вспомнил, как во время боевых действий в Сирии видел клетки, орудия пыток и матрасы с прикрепленными цепями в районах, контролируемых ИГИЛ, где удерживали женщин.

"Я думал, что Исламское государство - это маргинальная организация, что это что-то уникальное", - отметил он. Но, по его наблюдениям, "многие их жестокие практики были заимствованы Россией" именно у боевиков ИГИЛ.

Российская военная машина

Гиффорд охарактеризовал российскую армию как "невероятно большую и невероятно опасную". Однако, несмотря на ее численность и планы увеличить количество военнослужащих до 1,5 миллиона, он отметил, что эти силы понесли серьезные потери в Украине.

Он описал российскую стратегию как ориентированную на массовость и тактику "мясной волны", при которой не учитывают большие потери.

"Настоящие различия" между Россией и Украиной, по его словам, заключаются в отношении к человеческой жизни:

"Украинцы борются за свою жизнь. Россия просто борется за больше территории, и в этом разница".

Гиффорд призвал международное сообщество не воспринимать этот конфликт как "войну на окраине Европы", ведь для Путина она имеет более глубокое значение.

Для него это "война на уничтожение", сказал Гиффорд. Это "война, чтобы положить конец всем войнам в глазах Владимира Путина".

Казни украинских военнопленных

По состоянию на конец прошлого года Офис генпрокурора официально зафиксировал уже более 100 случаев казни российскими оккупантами украинских военнопленных, но на самом деле цифры могут быть гораздо больше, сказал тогда уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Напомним, 23 января стало известно о том, что российские оккупанты снова расстреляли украинских военнопленных. Сообщалось, что произошло это на Донбассе. Судя по опубликованному видео, которое снял один из оккупантов, россияне расстреляли шестерых украинских военнопленных.

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