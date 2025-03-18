Свое намерение министры объяснили ухудшением ситуации с безопасностью в регионе.

Министры обороны Польши, Эстонии, Латвии и Литвы обнародовали совместное заявление, в котором рекомендуют денонсировать Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин. Заявление опубликовано 18 марта на сайте польского правительства.

Свое намерение министры объяснили ухудшением ситуации с безопасностью в регионе, в частности ростом угрозы против государств-членов НАТО, которые граничат с Россией и Беларусью.

"В свете этой нестабильной ситуации с безопасностью, обозначенной агрессией России и постоянной угрозой, которую она представляет для евроатлантического сообщества, крайне важно определить все меры, которые могут способствовать укреплению нашей способности сдерживания и обороны", - говорится в заявлении.

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Поэтому они считают, что "в нынешней среде безопасности" крайне важно предоставить вооруженным силам "гибкость и возможность выбора относительно потенциального использования современных систем оружия и решений для укрепления защиты восточного фланга Альянса".

Рекомендуя единодушно денонсировать Оттавскую конвенцию, министры заявляют, что их страны "готовы и способны использовать любые средства", необходимые для защиты территории и свободы.

Впрочем, несмотря на выход из конвенции, уверяют они, страны остаются "преданными международному гуманитарному праву, включая защиту гражданских лиц во время вооруженных конфликтов":

"Наши страны и в дальнейшем будут придерживаться этих принципов, одновременно защищая нашу безопасность".

Ситуация с безопасностью в Европе: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, Европе придется хорошо затянуть пояса и увеличить расходы на оборону в связи с тем, что президент США Дональд Трамп пригрозил сократить поддержку континента со стороны Америки и из-за агрессии России в отношении Украины. Европейские лидеры обсуждают возможность увеличения расходов на оборону в ближайшее десятилетие с 2 до 3,5% ВВП, или даже выше.

Также отмечалось, что "ядерный зонтик" Франции пока не способен защитить Европу. Эксперты говорят, что ядерный арсенал Франции, который составляет около 300 боеголовок, слишком мал, чтобы защитить весь регион. Для сравнения, у США 5000 боеголовок, у России - 5580, часть из которых недавно была перемещена в Беларусь.

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