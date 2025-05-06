Если им удастся добиться конечной цели - это откроет новые горизонты в сельском хозяйстве.

В конце XVIII века экономист Томас Мальтус предсказал, что неконтролируемый рост населения однажды превзойдёт возможности производства продовольствия. Это положило начало целому направлению — так называемому "мальтузианству", которое находит отклик до сих пор.

Особенно на фоне того, что численность населения Земли уже превысила 8,2 миллиарда человек, а к 2050 году, по прогнозам ООН, может достичь почти 10 миллиардов, пишет JasonDeegan. При этом сообщается, что наши худшие опасения не всегда поспевают за революционными открытиями.

Так было в XX веке, когда люди изобрели синтетические удобрения. И такая ситуация вскоре может повториться. Речь идёт об электросельском хозяйстве.

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Что такое электросельское хозяйство

Все мы знаем, что для роста растений необходим солнечный свет. Но ученым уже удалось добиться того, чтобы это происходило без "прямого" влияния Солнца...

Это новый метод земледелия, при котором растениям больше не нужно полагаться на фотосинтез. Вместо солнечного света используется более эффективный химический процесс, работающий на энергии солнечных панелей. Эта энергия используется для реакции, объединяющей воду и углекислый газ (CO₂) с получением ацетата — простого молекулярного соединения, которое генетически модифицированные растения могут поглощать и использовать в качестве пищи.

Проще говоря, ученые научили растения "есть" совершенно по-новому. И эффективность такого подхода впечатляет.

Обычный фотосинтез превращает лишь около 1% солнечной энергии, которую поглощает растение, в доступную энергию. В свою очередь, электросельское хозяйство, устраняя зависимость от света, может сократить потребность в сельхозугодьях до 94%! Это открывает двери к сельскому хозяйству в местах, где оно раньше казалось невозможным — пустыни, крыши городских зданий и так далее.

Более того, этот шаг позволил бы освободить огромные площади пахотных земель для восстановления природы или строительства жилья. Человечество получит больше еды на меньшей площади. Согласно расчётам, в теории этот метод может накормить более 136 миллиардов человек. Хоть никто не собирается кормить столько людей в ближайшее время, но это даёт представление о масштабах возможного.

Ацетат — секретный ингредиент

В основе этого прорыва — ацетат, соединение, которое уже используется некоторыми микроорганизмами в качестве источника энергии. Теперь задача — научить растения делать то же самое.

Обычно растения полагаются на энергию, запасённую в семенах, в начальной фазе роста — до начала фотосинтеза. Биоинженеры работают над тем, чтобы "перезапустить" эти внутренние процессы у взрослых растений, чтобы они могли питаться ацетатом вместо солнечного света.

Первые эксперименты многообещающие. Такие культуры, как салат и томаты, не просто выживают на ацетате — они процветают. Если этот успех удастся повторить с основными калорийными культурами — например, маниокой, бататом или злаками — глобальную продовольственную систему ждут серьёзные перемены.

Это бы позволило выращивать пищу круглый год, вне зависимости даже от погоды, в закрытых и контролируемых условиях.

Другие научные новости

Ранее УНИАН сообщал, что физики впервые в истории воспроизвели эффект "бомбы черной дыры" в лаборатории. В ходе исследования они использовали эффект Зельдовича. Кроме того, ученым удалось подтвердить тот факт, что вращающийся "поглотитель" переходит от поглощения к усилению, если его поверхность движется быстрее, чем приходящая волна.

Кроме того, мы рассказывали, что Стивен Хокинг предсказал дату гибели Земли. Однако этого не должно произойти в ближайшие годы. "Человечество должно составить план, как покинуть планету, иначе мы рискуем вымереть", — заявил как-то Хокинг.

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