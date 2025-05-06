Россияне смогли захватить плацдарм в украинских оборонительных сооружениях вокруг Покровска.

Российская тактика атак на мотоциклах не так уж и безрезультатна – время от времени она срабатывает и помогает российским полкам незначительно продвигаться на линии фронта на востоке Украины. Об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.

Он отмечает, что в последние дни российские штурмовые группы штурмовали линию украинских траншей, пролегающую вдоль шоссе Т-0504, соединяющего Покровск и город Константиновка.

"Пересечение линии траншей является необходимым первым шагом, если русские собираются окружить Покровск. Ценой больших затрат они добиваются определенного прогресса, и лидирующую роль в этом занимают мотоциклетные войска", - пишет Акс.

Видео дня

Он указывает, что в последние дни 39-я мотострелковая бригада РФ нашла слабое место на украинской линии: участок открытой траншеи возле села Малиновка, лишенный какого-либо лесного покрова. Российские беспилотники поразили часть бронетехники, перевозившей украинские войска к траншее, и в течение выходных захватили часть траншеи.

В результате примерно за месяц россияне продвинулись примерно на милю и захватили плацдарм в украинских оборонительных сооружениях вокруг Покровска. Теперь, если им удастся перебросить больше сил на плацдарм, они смогут захватить больше территории и оказать давление на восточный фланг Покровска, указывает Акс.

"Это чрезвычайно рискованное начинание. Большинство атак русских на мотоциклах терпят неудачу, часто ценой большей части задействованных войск и мотоциклов. Последующие атаки сократившегося запаса бронетехники России также обходятся дорого. Гражданские мотоциклы, автомобили, фургоны и грузовики теперь составляют 90 процентов потерь российской техники, но это не значит, что российские полки не теряют также десятки танков и боевых машин каждую неделю", - отмечает аналитик.

Ситуация на фронте

Оккупанты все чаще прибегают к использованию гражданского транспорта для доставки солдат на передовую, включая китайские гольфкары, белорусские мотоциклы, автомобили Lada, фургоны "буханка" и грузовики ГАЗ-69 и даже электросамокаты.

Как отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, оккупанты за счет такой тактики рассчитывают сократить потери из-за ударов беспилотников. Плюс таким образом их войска смогут быстрее преодолевать нейтральную полосу и пробовать группами заходить в тыл ВСУ.

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