Также недвижимость в Польше часто покупали белорусы, россияне и индийцы.

В Польше в 2024 году иностранцы купили рекордное количество недвижимости. За год они приобрели 17 330 квартир и коммерческих помещений, а лидерами среди покупателей стали украинцы, сообщает Rzeczpospolita.

Отмечается, что чаще всего иностранцы покупали жилье в крупных городах Польши, среди которых - Варшава (3535 квартир), Краков (1523 квартиры) и Вроцлав (1491 квартира).

Помимо украинцев жилье в Польше часто покупали белорусы, россияне, индийцы, британцы и вьетнамцы. По данным издания, средняя площадь одного объекта составляет 58 км. м.

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Старший агент агентства недвижимости Hamilton May Патрик Пьета рассказал журналистам, что для многих мностранных покупателей цены в Варшаве являются выгодными.

"Для них Варшава - дешевая. Потому что, например, в Киеве до войны было дороже", - сказал он.

Пьета отметил, что иностранцы чаще всего покупают недвижимость за наличные и без ипотеки. По его словам, они часто приобретают квартиры для инвестиций в новых жилых массивах.

Многие украинцы, которые находятся в Польше, не планируют навсегда оставаться в этой стране

Ранее результаты социологических опросов, которые опубликовала польская редакция Business Insider, показали, что подавляющее большинство украинцев, которые находятся в Польше, не планируют навсегда оставаться в этой стране. Социологи говорят, что волна солидарности между двумя народами стремительно спадает.

Опросы показали, что почти 90% украинцев положительно оценивают ситуацию с работой в Польше. Тем не менее уровень положительного отношения украинцев к Польше и полякам постепенно снижается: сейчас он составляет 64%, хотя недавно этот показатель был на уровне 70%.

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