Финляндия является последней скандинавской страной, которая усилила свою береговую оборону, запланировав приобретение более десятка самоходных артиллерийских систем для защиты территориальных вод страны в Балтийском море. Об этом сообщает Defense News.
Отмечается, что финское командование по материально-техническому обеспечению, которое контролирует приобретение военной техники, объявило тендер на закупку до 20 артиллерийских систем в зависимости от доступного финансирования, не разглашая стоимость контракта.
"Целью этих закупок будет создание мобильных артиллерийских средств, предназначенных для береговой обороны, чтобы поразить суда в финских территориальных водах в прибрежной зоне, включая архипелаг и вражеские силы на суше", - пишет издание.Видео дня
СМИ указывает, что территориальные воды Финляндии занимают площадь в 54 130 квадратных километров.
"От артиллерийских систем требуется, чтобы они имели высокую степень мобильности, чтобы позволить развертывание в прибрежной зоне Финляндии, и чтобы боеприпасы были совместимыми с Объединенным меморандумом о взаимопонимании НАТО по баллистике. Дополнительная опция на период 2029-2031 годов охватывает еще шесть систем, "в зависимости от количества, которое будет приобретено", - говорится в статье.
Территориальные посягательства РФ в Балтийском море
На прошлой неделе страна-сосед Финляндии, Швеция, объявила о закупке зенитных установок, которые будут размещены на шведском Combat Boat 90 для перехвата беспилотников и вертолетов противника.
Ранее премьер Финляндии назвал цель россиян в Балтийском море. По словам Петтери Орпо, Россия "может испытывать" страны-члены НАТО недавними действиями, связанными с демаркацией своих границ.
Добавим, что укрепление обороноспособности северных стран происходит на фоне роста беспокойства относительно стремлений России в регионе Балтийского моря. Так, в прошлом месяце Москва предложила планы пересмотреть и расширить свои морские границы вокруг российских островов в Финском заливе и вокруг Калининграда.
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