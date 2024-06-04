Страна объявила тендер на закупку до 20 артиллерийских систем, не разглашая стоимость контракта.

Финляндия является последней скандинавской страной, которая усилила свою береговую оборону, запланировав приобретение более десятка самоходных артиллерийских систем для защиты территориальных вод страны в Балтийском море. Об этом сообщает Defense News.

Отмечается, что финское командование по материально-техническому обеспечению, которое контролирует приобретение военной техники, объявило тендер на закупку до 20 артиллерийских систем в зависимости от доступного финансирования, не разглашая стоимость контракта.

"Целью этих закупок будет создание мобильных артиллерийских средств, предназначенных для береговой обороны, чтобы поразить суда в финских территориальных водах в прибрежной зоне, включая архипелаг и вражеские силы на суше", - пишет издание. Видео дня

СМИ указывает, что территориальные воды Финляндии занимают площадь в 54 130 квадратных километров.

"От артиллерийских систем требуется, чтобы они имели высокую степень мобильности, чтобы позволить развертывание в прибрежной зоне Финляндии, и чтобы боеприпасы были совместимыми с Объединенным меморандумом о взаимопонимании НАТО по баллистике. Дополнительная опция на период 2029-2031 годов охватывает еще шесть систем, "в зависимости от количества, которое будет приобретено", - говорится в статье.

Территориальные посягательства РФ в Балтийском море

На прошлой неделе страна-сосед Финляндии, Швеция, объявила о закупке зенитных установок, которые будут размещены на шведском Combat Boat 90 для перехвата беспилотников и вертолетов противника.

Ранее премьер Финляндии назвал цель россиян в Балтийском море. По словам Петтери Орпо, Россия "может испытывать" страны-члены НАТО недавними действиями, связанными с демаркацией своих границ.

Добавим, что укрепление обороноспособности северных стран происходит на фоне роста беспокойства относительно стремлений России в регионе Балтийского моря. Так, в прошлом месяце Москва предложила планы пересмотреть и расширить свои морские границы вокруг российских островов в Финском заливе и вокруг Калининграда.

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