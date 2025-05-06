Стармер подчеркнул, что именно Украина демонстрирует готовность к мирному диалогу.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которого лидеры обсудили ситуацию в Украине.

Как говорится на сайте правительства Великобритании, они также призвали Россию согласиться на 30-дневное прекращение огня.

Как заявил премьер Британии, Украина демонстрирует готовность к мирному диалогу и остается стороной, заинтересованной в завершении войны.

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"Переходя к ситуации в Украине, лидеры обсудили необходимость того, чтобы Россия согласилась на 30-дневное прекращение огня для обеспечения содержательных мирных переговоров. Украина доказала, что готова садиться за стол переговоров и выступает стороной мира", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что Макрон и Стармер обсудили подготовку к предстоящему саммиту Великобритании и Франции, а также саммита ЕС-Британия, запланированного на ближайшие недели.

Заявления о прекращении огня

Как известно, Россия отказалась поддержать инициативу о 30-дневном прекращении огня, предложенную Соединенными Штатами Америки и поддержанную Украиной.

Кремль не согласился на это предложение, подчеркивая, что любое перемирие должно учитывать российские "территориальные достижения" и "беспокойство" Москвы. После этого в Белом доме неоднократно выражали недовольство тем, что мирный процесс продвигается медленно.

Москва в свою очередь предложила лишь трехдневное прекращение огня, приуроченное к празднованию 9 мая. Украина отвергла предложение Путина, считая его политическим маневром без реального стремления к миру. По словам президента Зеленского, за несколько дней невозможно о чем-то договориться.

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