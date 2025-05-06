Синоптики прогнозируют грозы.

На сегодня, 6 мая, в Одессе объявлен повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для Одесской области.

По прогнозу синоптиков, сегодня днем в Одесской области ожидается гроза. Из-за этого введен І уровень опасности, желтый.

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Сегодня в Одесской области будет облачно с прояснениями. Ожидается умеренный дождь, а днем гроза. Ветер южный, 7-12 м/с. Воздух прогреется до +15°...+20°, местами до +25°.

В Одессе также ожидается облачная погода с прояснениями. Умеренный дождь, днем гроза. Ветер южный со скоростью 7-12 м/с. Столбики термометров покажут °+15°...+17°. Температура морской воды 11-12°.

По данным синоптиков, с 6 по 10 мая Одесская область окажется под влиянием котловины циклона Jurgen. Он обусловит дождливую, местами с грозами погоду

Температура воздуха в ближайшие 4 дня несколько снизится. Ночью будет +10°...+15°, днем +13°...+18°. Более существенное похолодание ожидается в субботу - ночью +7°...+10°, а днем +11°...+14°.

Ветер умеренный, легкое волнение моря, температура морской воды +11°...+12°.

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