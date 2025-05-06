Украинцев ожидает дождливая неделя.

До конца недели в Украине будет удерживаться прохладная погода с дождями. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Она отметила, что в ближайшие дни погоду в Украине будет определять волна холодного воздуха из северных широт.

Ближайшей ночью холоднее всего будет в западных и северных областях. Температура будет в пределах +8°...+13°, а на западе и севере +4°...+9°.

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"Дневные максимумы в пределах +11°...+18°. И только восток и юго-восток - там еще тепло, +19°...+25", - отметила Птуха.

В ночь на 8 мая пока не исключены заморозки на поверхности почвы в северной части страны. Впрочем, днем 8 мая температура будет составлять уже +12°...+19° практически по всей территории Украины.

6-7 мая атмосферные фронты обусловят дожди в большинстве областей Украины, 8 мая - несколько меньше: Закарпатье, Прикарпатье, восток и юго-восток. "Кратковременные дожди. На востоке и юго-востоке они могут быть местами с грозами", - рассказала эксперт.

На уточнение, сколько еще продлится такая погода, Птуха отметила, что она будет удерживаться до конца недели.

"На 9 число у нас на правобережье дожди. В Карпатах даже с мокрым снегом могут быть. Это на высокогорье. Остальная территория - без осадков... Температура в целом такая же остается у нас: +1°...+6° в ночные часы - это север и запад; +5°...+11° - это остальная территория ночью, а дневные максимумы также +11°...+17°, и юг, восток - немного выше, до +20°", - сказала представительница Гидрометцентра.

Какой на этой неделе будет погода в Киеве

Птуха отметила, что для Киева сильных расхождений с общей погодной картиной не ожидается. "Завтра у нас также небольшие кратковременные дожди. 7 число - немного перерыва и 8-е без осадков может быть. Но 9 мая - снова дождь", - рассказала она.

Дневная температура в Киеве будет около +15 градусов. Самыми холодными ночами по области могут стать 8 и 9 мая с температурой +1°...+6°, а в самом городе ожидается +4°...+6°.

В Украину идет холод с севера - подробности

Как сообщал УНИАН, ранее синоптик Игорь Кибальчич отметил, что на этой неделе в Украину придет холод из северных регионов Европы. Из-за этого вся неделя ожидается прохладной и с обильными дождями.

По данным Кибальчича, самая прохладная погода ожидается в северо-западных областях и в Карпатском регионе, а теплее всего будет в Крыму и на юго-востоке страны.

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