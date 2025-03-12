По словам Трампа, сейчас американские чиновники отправились в Россию, чтобы обсудить предложенную 30-дневную паузу в боевых действиях.

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил "положительные сигналы о перемирии" в Украине. Об этом пишет Sky News.

Он добавил, что сейчас американские чиновники отправились в Россию, чтобы обсудить предложенную 30-дневную паузу в боевых действиях. Также выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп повторил тезис о том, что надеется на прекращение огня, но теперь это зависит от России.

"Теперь дело за Россией. Сейчас у нас есть люди, которые едут в Россию, я надеюсь, что мы сможем достичь прекращения огня. Мы получили некоторые позитивные сигналы о прекращении огня", - отметил президент США.

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Трамп также сделал предостережение для РФ, сказав, что "есть вещи, которые вы можете сделать в финансовом смысле, которые будут очень плохими для России".

"У нас есть половина соглашения о прекращении огня в Украине, теперь нам нужно, чтобы Россия на него согласилась", - заявил политик.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс также прокомментировал ход переговорного процесса:

"Мы считаем, что находимся в очень выгодном положении, ведь украинцы согласились на прекращение огня. Теперь посмотрим, сможем ли убедить россиян сделать то же самое".

Переговоры в Саудовской Аравии

США на встрече с представителями Украины в Джидде 11 марта предложили прекратить огонь на 30 дней без предварительных условий. В Киеве эту инициативу сразу поддержали. Москва пока не дала ответа на предложение.

Представители западных служб безопасности рассказали изданию Bloomberg, что не видят признаков того, чтобы президент России отступил от своих давних требований в войне с Украиной, которые включают ее "демилитаризацию", отказ от вступления в НАТО и признание суверенитета России над оккупированными территориями.

Российский лидер намеренно выдвинул "максималистские" требования перед переговорами и готов бороться продолжать, если не достигнет своих целей, заявили собеседники Bloomberg. Из-за этого, по их мнению, США могут попытаться склонить Владимира Зеленского к заранее невыгодному соглашению, а раскол в НАТО усилится.

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