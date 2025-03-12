Президент США дал понять, что в отношении пошлин на сталь и алюминий не будет никакой свободы действий.

Президент США Дональд Трамп отменил свое решение о введении 50% пошлины на сталь и алюминий из Канады. Они будут введены в размере 25%, как и планировалось.

"После того, как президент Трамп пригрозил использовать свои исполнительные полномочия, чтобы ответить колоссальными 50% пошлинами в отношении Канады, премьер-министр Онтарио Даг Форд поговорил с секретарем Лютником, чтобы сообщить, что они отказываются от введения 25%-го сбора на экспорте электроэнергии", - пишет CNN.

Отмечается, что президент США для достижения своих целей воспользовался экономикой страны, которая "лучшая и самая большая в мире, чтобы обеспечить победу для американского народа".

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"Согласно его предварительным указам, 25-ые пошлины на сталь и алюминий без каких-либо исключений вступят в силу для Канады и всех наших других торговых партнеров в полночь 12 марта", - заявил пресс-секретарь Белого дома Куш Десаи.

Издание Bloomberg объяснило, почему Трамп нацелился на именно сталь и алюминий.

Во время первой успешной президентской кампании Трампа десять лет назад он выступал против упадка американских сталелитейных городов и алюминиевых хабов после десятилетий падения производства и сокращения занятости на фоне превращения Китая в мировую производственную сверхдержаву.

В 2018 году Трамп ввел пошлины на сталь и алюминий с целью увеличить производство в США, сделав иностранные материалы более дорогими для американских покупателей. Однако ряд крупных поставщиков, включая Канаду, Мексику и ЕС, в конечном итог освободили от пошлин. Сегодня американские промышленники говорят, что им все еще трудно конкурировать с импортом.

В более широком смысле торговые трения в мировом сталелитейном и алюминиевом секторах за последний год усилились, поскольку на рынок хлынуло все больше продукции из Китая. Это вызвало торговые меры против китайского импорта из многих стран, таких как Вьетнам, Индия и ЕС.

Чистый импорт США составляет более четырех пятых потребностей страны в алюминии и около 17% потребностей в стали, согласно данным Morgan Stanley.

Основной удар от пошлин может принять на себя Канада, которая является главным поставщиком обоих металлов для своего южного соседа. На ее долю приходится 58% объема импорта алюминия в США, затем 6% из ОАЭ и 4% из Китая. Что касается стали, то Канада снова занимает первое место - 23%, за ней следует Бразилия - 16%, Мексика - 12%, а затем Южная Корея - 10%.

Трамп дал понять, что в отношении пошлин на сталь и алюминий не будет никакой свободы действий. Австралия не смогла добиться исключения, что нанесло удар по отношениям союзников.

Когда первая администрация Трампа ввела пошлины на сталь и алюминий, целью было сделать США более самодостаточными в производстве этих металлов. Но в 2024 году объем производства сталелитейной промышленности США был на 1% ниже, чем в 2017 году, до первого раунда тарифов Трампа, а алюминиевой промышленности - почти на 10% меньше.

Экономисты предупреждают, что широкомасштабное использование Трампом пошлин чревато ростом расходов домохозяйств на продукты питания и бензин, что может привести к усилению инфляционного давления, о подавлении которого говорил президент.

Представители администрации утверждают, что эти сборы являются частью более широкой экономической стратегии, включающей в себя продление сроков снижения налогов и расширение внутреннего производства энергии, что поможет снизить общие расходы.

Пошлины Трампа и ответные меры других стран сократят долгосрочный ВВП на 0,4%, пишут экономисты из Йельской бюджетной лаборатории, что "эквивалентно постоянному сокращению экономики США на 80-110 млрд долларов в год".

Пошлины Трампа против Канады - последние новости

Президент США Дональд Трамп спровоцировал масштабную торговую войну против ключевых партнеров. Так, Канада и Китай уже ввели свои пошлины в ответ.

После своей победы на выборах Трамп несколько раз публично призывал Канаду присоединиться к составу США. Как стало известно позже, в разговорах с канадским премьером Трамп прямо предупредил, что хочет пересмотреть границы США с Канадой.

11 марта канадская провинция Онтарио ввела 25% пошлину на электроэнергию, поставляемую США. Американский президент Дональд Трамп объявил о новых пошлинах в ответ. Речь шла о дополнительных 25% пошлинах, доведя их до 50%, на всю сталь и алюминий, поступающие в США из Канады.

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