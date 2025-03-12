А перед тем Путин попытается уговорить Трампа снова заблокировать всю военную помощь Украине, как условие для перемирия.

Россия, скорее всего, согласится на 30-дневное перемирие с Украиной, но перед тем попытается добиться наиболее выгодных для себя условий прекращения огня. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного собеседника, знакомого с настроениями в Кремле.

По его словам, перед вчерашними переговорами с украинцами в Джидде американцы не обсуждали идею перемирия с россиянами, и Кремль считает озвученные рамки неприемлемыми для себя.

Договоренность, достигнутая между делегациями США и Украины, создает дилемму для Путина, которому до сих пор удавалось избегать того безумного давления, которому подвергся Киев со стороны Белого дома. Однако договоренность о 30-дневном перемирии не предусматривает выполнения ни одного из тех требований, которые Россия ранее заявляла необходимыми для прекращения боевых действий. А именно - наличия уже четких параметров более долгосрочного урегулирования войны.

Видео дня

Приближенный к Кремлю собеседник Bloomberg, считает, что Кремль будет требовать прекращения поставок оружия в Украину как условие прекращения огня.

Переговоры в Саудовской Аравии: главные результаты

Как писал УНИАН, в совместном заявлении по итогам переговоров Украины и США было заявлено, что Киев готов на немедленное временное прекращение огня. Теперь Россия должна дать согласие на это, чтобы показать свое стремление к миру.

Также мы рассказывали, что по итогам переговоров США согласились разблокировать всю военную помощь Украине - как материально-техническую, так и разведывательную.

Вас также могут заинтересовать новости: