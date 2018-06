Трамп сегодня подпишет приказ о строительстве стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп, сегодня, 25 января, даст приказ о начале строительства мексиканской пограничной стены на сухопутной границе между странами, пишет The New York Times.

Издание отмечает, что это станет первым распоряжением президента на этой неделе по вопросам национальной безопасности и проблеме мигрантов. Следовательно, Трамп планирует сегодня подписать соответствующий документ о выделении средств на строительство стены.

"Завтра планируется большой день по вопросам национальной безопасности. Среди многих других вещей, мы построим стену!" - написал Трамп накануне в Тwitter.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!