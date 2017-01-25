Трамп сегодня подпишет приказ о строительстве стены на границе с Мексикой

07:39, 25 января 2017
Мир
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Сам Трамп анонсировал сегодняшний день как "великий день по вопросам национальной безопасности".

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп, сегодня, 25 января, даст приказ о начале строительства мексиканской пограничной стены на сухопутной границе между странами, пишет The New York Times.

Издание отмечает, что это станет первым распоряжением президента на этой неделе по вопросам национальной безопасности и проблеме мигрантов. Следовательно, Трамп планирует сегодня подписать соответствующий документ о выделении средств на строительство стены.

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"Завтра планируется большой день по вопросам национальной безопасности. Среди многих других вещей, мы построим стену!" - написал Трамп накануне в Тwitter.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Мексики Энрике Пенья Ньето пообещал бороться за национальные интересы страны и отстаивать права мигрантов во время диалога с новой администрацией президента США.

«Решение - в диалоге и переговорах, а не в конфронтации или подчинении", - заявил Ньето.

Он также сообщил, что Мексика намерена поддержать сохранение Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) между США, Мексикой и Канадой, которую президент США Дональд Трамп подвергал критике.

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Теги: #Трамп#США#мигранты#Мексика#стена