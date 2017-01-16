В США прошли акции протеста против миграционной политики Трампа

Об этом сообщает Голос Америки.

Главные требования к новоизбранному президенту у участников акций по всей стране - не осуществлять массовых депортаций и сохранить действие программы, которая защищает права семисот тысяч нелегалов, прибывших в США детьми.

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Демонстрации под лозунгом «Мы здесь останемся» начались в субботу, накануне символического для активистов за гражданские права праздника – Дня Мартина Лютера Кинга младшего, который в 50-60 годах прошлого века стал лидером гражданского движения. Более двух с половиной тысяч человек собрались в субботу в Методистской Церкви в Вашингтоне, чтобы почтить память Мартина Лютера Кинга и заявить о своей готовности сопротивляться иммиграционной политике Трампа.

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Во время предвыборной кампании Дональд Трам пообещал отменить действие программы, защищающей от депортации незаконных иммигрантов, которые прибыли в США детьми, называя его неконституционным. Также новоизбранный президент обещал депортировать 3 миллиона нелегалов, которые, по его словам, являются преступниками.

Ранее УНИАН сообщал, что избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, инаугурация которого запланирована на 20 января, обещает начать строительство стены на границе с Мексикой, не дожидаясь завершения соответствующих переговоров с ними. При этом он выразил убеждение, что Мексика в той или иной форме возместит расходы. По его словам, существуют разные способы этого добиться.

В свою очередь, Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что власти страны не будет платить за строительство стены на американо-мексиканской границе.