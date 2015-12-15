Керри надеется уладить разногласия с Москвой из-за Сирии - BBC
Госсекретарь США Джон Керри прибыл на переговоры в Москву с целью сблизить позиции Москвы и Вашингтона по урегулированию сирийского конфликта.
В программе запланированы переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и встреча с президентом Владимиром Путиным. Стороны также планируют поговорить об Украине.
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Об этом сообщает ВВС-Украина.
Между Россией и США сохраняются разногласия по поводу роли, которую должен играть президент Сирии Башар Асад.
Вашингтон хочет, чтобы Асад ушел в отставку, поскольку без этого невозможно прекратить гражданскую войну в стране, однако Россия говорит, что решать его судьбу должен сирийский народ.
Накануне переговоров МИД России раскритиковал американскую политику, обвинив Вашингтон в "делении террористов на плохих и хороших".
Россия также отвергла итоги встречи сирийских оппозиционных групп, которые согласились объединиться для проведения мирных переговоров, но отметили, что президент Асад не может участвовать в политическом процессе.
Президент США Барак Обама ранее заявил, что не верит в быструю смену стратегии России в Сирии, но выразил надежду, что Москва рано или поздно присоединится к военной коалиции, которая борется с группировкой "Исламское государство".
Кремль заявляет, что наносит воздушные удары по позициям ИГ, но США обвиняют Москву в бомбардировках умеренной оппозиции в поддержку режима Асада.
Силы международной коалиции во главе с США бомбят позиции ИГ в Сирии с сентября 2014 года и не согласовывают свои рейды с Дамаском.
Господин Керри попытается подготовить почву для международной встречи по Сирии, намеченной на конец этой недели.
Есть некоторые сомнения относительно того, состоится ли она, но Госдепартамент США отрицает утверждения России о том, что должны быть выполнены "предварительные условия" для того, чтобы встреча по Сирии состоялась.
Переговоры между сирийским правительством и оппозицией предварительно запланированы на январь 2016 года.