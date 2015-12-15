Керри надеется уладить разногласия с Москвой из-за Сирии - BBC

В программе запланированы переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и встреча с президентом Владимиром Путиным. Стороны также планируют поговорить об Украине.

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Об этом сообщает ВВС-Украина.

Между Россией и США сохраняются разногласия по поводу роли, которую должен играть президент Сирии Башар Асад.

Вашингтон хочет, чтобы Асад ушел в отставку, поскольку без этого невозможно прекратить гражданскую войну в стране, однако Россия говорит, что решать его судьбу должен сирийский народ.

Накануне переговоров МИД России раскритиковал американскую политику, обвинив Вашингтон в "делении террористов на плохих и хороших".

Россия также отвергла итоги встречи сирийских оппозиционных групп, которые согласились объединиться для проведения мирных переговоров, но отметили, что президент Асад не может участвовать в политическом процессе.

Президент США Барак Обама ранее заявил, что не верит в быструю смену стратегии России в Сирии, но выразил надежду, что Москва рано или поздно присоединится к военной коалиции, которая борется с группировкой "Исламское государство".

Кремль заявляет, что наносит воздушные удары по позициям ИГ, но США обвиняют Москву в бомбардировках умеренной оппозиции в поддержку режима Асада.

Силы международной коалиции во главе с США бомбят позиции ИГ в Сирии с сентября 2014 года и не согласовывают свои рейды с Дамаском.

Господин Керри попытается подготовить почву для международной встречи по Сирии, намеченной на конец этой недели.

Есть некоторые сомнения относительно того, состоится ли она, но Госдепартамент США отрицает утверждения России о том, что должны быть выполнены "предварительные условия" для того, чтобы встреча по Сирии состоялась.

Переговоры между сирийским правительством и оппозицией предварительно запланированы на январь 2016 года.