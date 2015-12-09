Обама: важно продолжать прилагать усилия для создания прочного мира на Ближнем Востоке

Об этом в среду заявил президент США Барак Обама на встрече с президентом Израиля Реувеном Ривлиным в Белом доме, передает ТАСС.

"Конечно, несмотря на то, что перспективы прочного мира сейчас могут казаться далекими, важно, продолжать прилагать усилия", - сказал Обама перед началом встречи. По его словам, поддержка Израиля в сфере безопасности является "одним из главных принципов американской внешней политики".

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Президент США уточнил, что он намерен обсудить со своим израильским коллегой "совместную работу по созданию меморандума о понимании, который может стать основой для долгосрочного оказания дополнительной помощи израильским силам обороны". Другими темами встречи, добавил американский лидер, станут "вызовы, с которыми мы сталкиваемся со стороны терроризма и нестабильности на Ближнем Востоке". Кроме того, Обама и Ривлин хотят поговорить о том, как США могут помочь ослабить напряженность между Израилем и Палестиной.

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Президент Израиля со своей стороны подчеркнул, что у Израиля "нет друга лучше, чем Соединенные Штаты". Он поблагодарил Обаму за оказываемую поддержку. "Мы не воюем с исламом. Мы воюем с теми, кто использует идеи с целью распространения экстремизма и создания угроз для всех ни в чем неповинных людей в мире", - заметил Ривлин.