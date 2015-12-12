Пентагон заявил о дальнейшем наращивании интенсивности операций против ИГИЛ

Об этом заявил Министр обороны США Эштон Картер.

"Мы предпринимаем целый ряд шагов, и мы планируем сделать еще больше для активизации претворения в жизнь нашей стратегии по разложению и уничтожению ИГ", - сказал Картер на совместной с британским коллегой Майклом Фэллоном пресс-конференции в Пентагоне.

Картер добавил: "Как я ожидаю, через неделю, через две недели, шесть недель так далее, мы будем делать все больше, задействовать все большие возможности, получать все больший эффект от наших действий".

Читайте такжеПентагон: в результате авиаударов уничтожены три лидера "Исламского государства"

"Это цельная идея. Это то, о чем просил нас президент Обама, это то, что мы можем и продолжим делать", - отметил шеф Пентагона.

Читайте такжеПарламент Британии решит вопрос участия страны в операции против ИГ в Сирии

Фэллон, в свою очередь, подтвердил позицию Запада по российскому участию в сирийском урегулировании, заявив, что для оказания помощи руководимой США международной коалиции против ИГ в Сирии Россия "должна прекратить поддержку Асада, помочь завершить гражданскую войну в Сирии, прекратить нанесение авиаударов по оппозиции, которая выступает против Асада".