НАТО должно пересмотреть военно-морскую стратегию - адмирал ВМС США

Об этом заявил новый руководитель ВМС США Джон Ричардсон, передает The Wall Street Journal.

По его словам, Россия демонстрирует активность своих кораблей и готовность применить военное принуждение. Также, патрулирование российских подводных лодок возросло на 50% с 2013 по 2014 год, а российский флот пополнился новыми кораблями.

"Их темпы вооружения выросли до самых больших за последние десятилетия уровней. Их профессионализм растет", - отметил Ричардсон.

Представленная в августе новая военная доктрина России, по мнению ряда экспертов, является основой для более агрессивной военной стратегии Кремля. При этом, НАТО не пересматривало свою военно-морскую стратегию с 2011 года.

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"Многое изменилось с русской угрозой, с проблемами миграции, с развитием информационных технологий, чтобы еще раз пересмотреть морскую стратегию НАТО и посмотреть, будет ли она адекватно описывать те проблемы, которые мы получили", - сказал Ричардсон.

Также отмечается рост беспокойства среди военных чиновников США из-за увеличения Россией военных мощностей в оккупированном Крыму, а также в российском анклаве - Калининграде.

По мнению Ричардсона, региональные флоты должны обеспечить назначение на поставленные миссии наиболее подходящих судов, а также убедиться, что военные корабли смогут выполнять несколько миссий сразу.

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Например, патрульный корабль, который отслеживает контрабандные судна с мигрантами, может также собирать информацию о российском присутствии в Средиземном море.