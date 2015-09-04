Меркель теряет рейтинг из-за политики в отношении мигрантов

Таковы результаты опроса Infratest Dimap, показанные на канале ARD, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters. Несмотря на то, что Ангела Меркель сохраняет довольно высокий рейтинг на уровне 63%, ее популярность снизилась по сравнению с предыдущим месяцем сразу на 4 процентных пункта. Это стало самым низким уровнем поддержки канцлера с декабря 2012 года.

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Большинство опрошенных выразило недовольство действиями канцлера на пути к урегулированию кризиса с мигрантами, который немцы считают важнее греческого долгового кризиса.

Ранее Ангелу Меркель подвергли критике за недостаточно быстрое осуждение насильственных антимигрантских протестов.

Согласно опросу, наиболее популярным немецким политиком стал министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер, а поддержка министра финансов Вольфганга Шойбле составляет 69%.

Отметим, что по итогам августа в Германию прибыли рекордные 104 тыс. мигрантов, до конца года власти страны ожидают до 800 тыс. мигрантов.

Между тем, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что его страна дополнительно примет "тысячи" сирийских беженцев в ответ на обострение кризиса с мигрантами в Европе. По его словам, мигрантов будут брать непосредственно из лагерей ООН, граничащих с Сирией, а не из числа мигрантов, которые уже находятся в Европе.

"Прием беженцев непосредственно из лагерей позволяет обеспечить безопасный маршрут в Великобританию и избежать опасных путешествий, которые уже стоили жизни стольким людям", - написал Дэвид Кэмерон в "Tвиттере".

Отметим смену риторики британского премьера в вопросе решения кризиса с мигрантами. Ранее он заявлял, что его страна не согласна с квотами по распределению мигрантов, акцентируя внимание на том, что Британия и так приняла у себя много мигрантов. Затем Дэвид Кэмерон выступил с заявлением, что просто принимать у себя все больше и больше мигрантов – это не выход из ситуации, которая сложилась в Европе.