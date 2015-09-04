Меркель теряет рейтинг из-за политики в отношении мигрантов
Рейтинги канцлера Германии Ангелы Меркель резко снизились из-за ее политики в отношении мигрантов. Между тем, британский премьер Дэвид Кэмерон заявил о готовности принять больше мигрантов.
Таковы результаты опроса Infratest Dimap, показанные на канале ARD, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters. Несмотря на то, что Ангела Меркель сохраняет довольно высокий рейтинг на уровне 63%, ее популярность снизилась по сравнению с предыдущим месяцем сразу на 4 процентных пункта. Это стало самым низким уровнем поддержки канцлера с декабря 2012 года.
Читайте такжеБерлин и Париж инициируют обязательные квоты распределения мигрантов
Большинство опрошенных выразило недовольство действиями канцлера на пути к урегулированию кризиса с мигрантами, который немцы считают важнее греческого долгового кризиса.
Ранее Ангелу Меркель подвергли критике за недостаточно быстрое осуждение насильственных антимигрантских протестов.
Согласно опросу, наиболее популярным немецким политиком стал министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер, а поддержка министра финансов Вольфганга Шойбле составляет 69%.
Отметим, что по итогам августа в Германию прибыли рекордные 104 тыс. мигрантов, до конца года власти страны ожидают до 800 тыс. мигрантов.
Между тем, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что его страна дополнительно примет "тысячи" сирийских беженцев в ответ на обострение кризиса с мигрантами в Европе. По его словам, мигрантов будут брать непосредственно из лагерей ООН, граничащих с Сирией, а не из числа мигрантов, которые уже находятся в Европе.
"Прием беженцев непосредственно из лагерей позволяет обеспечить безопасный маршрут в Великобританию и избежать опасных путешествий, которые уже стоили жизни стольким людям", - написал Дэвид Кэмерон в "Tвиттере".
Отметим смену риторики британского премьера в вопросе решения кризиса с мигрантами. Ранее он заявлял, что его страна не согласна с квотами по распределению мигрантов, акцентируя внимание на том, что Британия и так приняла у себя много мигрантов. Затем Дэвид Кэмерон выступил с заявлением, что просто принимать у себя все больше и больше мигрантов – это не выход из ситуации, которая сложилась в Европе.