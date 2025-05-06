Козловский полностью выплатил долг.

Украинский продюсер Игорь Кондратюк, который много лет враждовал со своим экс-подопечным Виталием Козловским и судился с ним, наконец поставил точку в их скандале.

На своей странице в Фейсбук Кондратюк написал:

"Судебные долги Виталием Козловским уплачены. Каталог песен перешел к нему в полном объеме. Дело закрыто!"

Реакция Виталия Козловского

Виталий Козловский на своей странице в Инстаграмм заявил, что он наконец свободен от Кондратюка.

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"С сегодняшнего дня все судебные дела закрыты. Все мои старые хиты принадлежат мне. Я свободен от Кондратюка. Спасибо всем, кто верил и ждал", - написал Виталий.

Скандал Кондратюка и Козловского - что известно

Виталий Козловский и Игорь Кондратюк долго не могли найти общий язык из-за выплат за нарушение авторского права. Более десяти лет назад Кондратюк подал иск на Козловского в суд, потому что он исполнял песни, право на которые он не имел.

Стоит отметить, что после того, как Козловский пошел защищать Украину, Кондратюк не отказался и впредь отчислять деньги из его военной зарплаты.

Сейчас же судебные споры между ними завершились.

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