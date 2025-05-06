В то же время, по ее мнению, политики должны декларировать все свои гражданства.

Конституция Украины не запрещает депутатам иметь второе гражданство. Такое заявление сделала глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко.

В интервью УНИАН она подчеркнула, что, по ее мнению, политики, которые претендуют на должности, на которых принимают важные для страны решения, должны декларировать все свои гражданства.

"Наша позиция заключается в том, что информация о множественном гражданстве должна вноситься в Демографический Реестр. Граждане должны знать, кого выбирают – это должен быть их сознательный выбор. Конституция не запрещает ситуацию, когда депутат имеет другое гражданство. Но с моральной точки зрения – это недопустимо", – пояснила руководитель ГМСУ.

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По ее словам, в украинском законодательстве нет термина "лишить гражданства", однако его можно потерять. К примеру, если человек получает гражданство, условно, в Австрии, ему нужно выйти из украинского гражданства.

"Некоторые страны Европы не признают множественного гражданства. Тем более, в этом законопроекте (об институте множественного гражданства, – ред.), насколько нам известно, будет четко определено, гражданство каких стран, наряду с гражданством Украины, будет признаваться как множественное. Но не все страны придерживаются такой политики. И это нормально", – добавила Науменко.

Множественное гражданство в Украине

На днях вице-премьер-министр – министр национального единства Украины Алексей Чернышов сообщил, что закон о множественном гражданстве будет готов до конца года. Сейчас двойное гражданство в Украине официально запрещено.

Стоит отметить, что в декабре 2024 года Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении президентский законопроект о введении института множественного гражданства в Украине.

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