Ударный беспилотник FP-1 может нести боевую часть в 120 килограмм.

Сегодня в Киеве состоялась выставка новейших образцов украинского вооружения, посвященная Дню пехотинца. Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, на выставке был представлен украинский беспилотник "Булава", разработанный украинско-чешской компанией UAC. Согласно заявленной информации, беспилотник комплектуется кумулятивно-термобарической боевой частью массой 3,6 кг. Дальность полета БПЛА составляет до 60 километров.

Кроме того, вниманию посетителей выставки был представлен наземный роботизированный аппарат TerMIT украинского производства. При грузоподъемности до 300 кг он может передвигаться на дистанцию до 20 километров со скоростью до 10 км/час. Известно, что этот дрон уже активно применяется на фронте, в том числе как передвижная платформа для крупнокалиберного пулемета.

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Еще одним интересным экспонатом на выставке оказался ударный беспилотник FP-1. По имеющейся информации, он может летать на расстояние до 1600 км при боевой части в 120 кг.

Другие новинки украинского оборонпрома

Как писал УНИАН, на вооружении 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ появился новый вариант украинской самоходной гаубицы "Богдана". Самоходка в этой модификации имеет новую бронекабину от компании "Украинская бронетехника" и использует колесное шасси Tatra T815-7 (8х8).

Также мы рассказывали, что Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил Украины наземный роботизированный комплекс "Віслюк" украинского производства. Машина на гусеничном ходу обладает высокой проходимостью по сложному рельефу местности.

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