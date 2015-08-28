У берегов Ливии перевернулись лодки с 500 мигрантами

По данным властей страны, по меньшей мере 20 человек удалось спасти. Еще сотни человек числятся пропавшими без вести. Предположительно, они не успели покинуть судно и оказались заблокированы в нем, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

С начала этого года более двух тысяч мигрантов, пытавшихся попасть из Ливии в Италию, погибли в море.

Читайте такжеВенгрия может привлечь армию для сдерживания потока мигрантов

Ранее на этой неделе власти Австрии обнаружили в грузовике на границе с Венгрией тела по меньшей мере 20 мигрантов.

Представители Сербии и Македонии заявили на саммите в Вене, что Евросоюз обязан разработать план действий в связи с беспрецедентным наплывом мигрантов в Европу.

Только за прошлый месяц границы ЕС пересекло рекордное число нелегальных мигрантов – 107500 человек. В среду сербская полиция насчитала на границе более 3 тысяч человек.

Ранее УНИАН сообщал, что накануне спасатели извлекли из воды около 3 тысяч мигрантов, в основном из стран Африки и Ближнего Востока, в ходе операции у берегов Ливии.