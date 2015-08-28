У берегов Ливии перевернулись лодки с 500 мигрантами
Спасательная операция проходит у берегов Ливии, где перевернулись две лодки, перевозившие около 500 мигрантов.
По данным властей страны, по меньшей мере 20 человек удалось спасти. Еще сотни человек числятся пропавшими без вести. Предположительно, они не успели покинуть судно и оказались заблокированы в нем, сообщает Русская служба Би-Би-Си.
С начала этого года более двух тысяч мигрантов, пытавшихся попасть из Ливии в Италию, погибли в море.
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Ранее на этой неделе власти Австрии обнаружили в грузовике на границе с Венгрией тела по меньшей мере 20 мигрантов.
Представители Сербии и Македонии заявили на саммите в Вене, что Евросоюз обязан разработать план действий в связи с беспрецедентным наплывом мигрантов в Европу.
Только за прошлый месяц границы ЕС пересекло рекордное число нелегальных мигрантов – 107500 человек. В среду сербская полиция насчитала на границе более 3 тысяч человек.
Ранее УНИАН сообщал, что накануне спасатели извлекли из воды около 3 тысяч мигрантов, в основном из стран Африки и Ближнего Востока, в ходе операции у берегов Ливии.