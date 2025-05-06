По данным СМИ, воздушные суда не пропускают сразу три страны.

Литва и Латвия запретили самолету, на борту которого находился президент Сербии Александар Вучич, лететь через их территорию в Москву.

Как сообщает сербская газета "Novosti", в Вильнюсе объяснили отказ в пролете "технической и дипломатической чувствительностью". Впоследствии в Риге приняли аналогичное решение, объяснив его "политической чувствительностью цели полета" сербского самолета.

Кроме того, газета сообщает, что ранее Польша и Литва запретили премьер-министру Словакии Роберту Фицо полеты в их небе.

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Парад в Москве 9 мая

Как сообщал УНИАН, ранее Россия объявила об одностороннем трехдневном перемирии с 8 по 10 мая, приуроченном к празднованию 9 мая.

Украина назвала эту инициативу неискренней, призвав ввести 30-дневное прекращение огня. Президент Владимир Зеленский отметил, что не может гарантировать безопасность иностранных гостей в Москве.

В России заявляли, что в параде примут участие 29 мировых лидеров, среди которых лидер Китая Си Цзиньпин, президент Бразилии Инасио Лула да Силва и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Намерение премьер-министр Словакии Роберта Фицо и президента Сербии Александара Вучича посетить военный парад в Москве вызвало скандал в Европейском Союзе.

Белград предупредили, что поездка президента в Россию будет нарушением критериев членства в Евросоюзе и создаст угрозу для евроинтеграции страны. Однако Вучич все равно не изменил своего решения.

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