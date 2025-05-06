Во вторник, 6 мая, по территории Российской Федерации курсируют беспилотные летательные аппараты, часть из них долетает до Москвы.

Российское министерство обороны заявляло, что после 18:40 их противовоздушная оборона уничтожила и перехватила над территорией Брянской, Курской, Орловской, Калужской и Рязанской областей 56 украинских дронов самолетного типа. Еще один БПЛА сбили над оккупированным Крымом.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в Telegram, что в течение вечера на пути к российской столице сбили еще восемь дронов. Тем временем жители Тульской, Ярославской, Тверской, Владимирской и Московской областей жалуются на перебои в работе мобильных операторов.

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