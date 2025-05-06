По предварительным данным, целились в объект инфраструктуры.

Сегодня вечером оккупационная армия Российской Федерации совершила новую массированную атаку на Запорожье, на город налетело много дронов-камикадзе.

Обновлено в 23:00: Захватчики нанесли не менее 13 ударов по Запорожью, добавляет Федоров. Известно о повреждениях и нескольких возгораниях в разных районах города. Под завалами частного дома остаются два человека.

О взрывах в Запорожской области еще в 22:07написал глава военной администрации Иван Федоров. Впоследствии Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщало, что в город с разных направлений приближаются несколько групп российских "шахедов".

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Согласно последним сообщениям ОВА, в результате атаки в Запорожье изуродованы здания, в одном из районов возник пожар. По предварительным данным, под завалами находятся люди:

"Предварительно, россияне атаковали объект инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется".

Обстрелы Украины

Напомним, прошлой ночью оккупанты атаковали страну 136 беспилотниками, 54 из них сбила украинская противовоздушная оборона, еще 70 - локально потеряли. По данным Воздушных сил, в результате этого налета пострадали Харьковская, Одесская и Днепропетровская области.

В Одесской области пострадала гражданская инфраструктура. В одном из поселков на 29-летнего мужчину упал провод с поврежденной линии электропередач, он не выжил.

Уже вечером россияне обстреляли баллистикой пригород Сум, убив трех человек. Сообщалось, что среди пострадавших есть дети.

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