Отказ от поддержки украинцев может повлиять на весь мир, считают во Франции.

Отказ Запада от поддержки Украины и ее капитуляция приведут к тому, что другие страны начнут гонку по созданию своего ядерного оружия, пытаясь избежать такой же участи.

Как передает Forbes, такое заявление во время организованного Атлантическим советом круглого стола сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Слова прозвучали после его встречи с государственным секретарем США Марко Рубио, с которым они обсуждали войну в Украине.

Барро считает, что падение демократического анклава повлечет кризис ядерного распространения, который поднимет глобальную нестабильность до самого высокого за 80 лет уровня:

Видео дня

"Если Украина капитулирует после того, как согласилась отказаться от своего ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, это станет сигналом, что единственной окончательной гарантией безопасности является обладание ядерным оружием".

По словам министра, новая ядерная гонка значительно увеличит стоимость безопасности в Европе и Соединенных Штатах Америки, и в Вашингтоне разделяют это мнение. Кроме того, капитуляция Украины заменила бы международный порядок, основанный на правилах, правом сильнейшего.

"Это создало бы огромные стимулы для стран по всему миру, которые имеют приграничные проблемы со своими соседями, считать, что они могут вторгнуться, или что они могут использовать военные угрозы или силу для получения территориальных уступок Это будет очень дорого стоить для всех нас. Мы увидим, как взорвутся проблемы по всему миру", - подчеркнул Барро.

Риски распространения ядерного оружия

Как известно, после полномасшатбного нападения России на Украину в 2022 году возросла реальная угроза распространения ядерного оружия среди новых государств. Это считается одним из самых опасных геополитических последствий этой войны.

Напомним, Украина добровольно отказалась от третьего по мощности ядерного арсенала в мире в обмен на гарантии безопасности со стороны США, Великобритании и России. После российской агрессии в 2014 году и полномасштабного вторжения в 2022 году, это обязательство было де-факто обесценено.

Агрессия России продемонстрировала, что страна, которая не имеет ядерного оружия, становится уязвимой к нападению.

Именно поэтому большое количество экспертов неоднократно предупреждали, что отказ от поддержки Украины только усилит риски распространения оружия такого типа.

Вас также могут заинтересовать новости: