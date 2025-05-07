Президент Соединенных Штатов Америки отреагировал на новость о ракетном обстреле Пакистана армией Индии.
Политика попросили прокомментировать обострение между странами во время церемонии приведения к присяге Стивена Уиткоффа. Трамп ответил журналистам, что не удивлен этой новостью и надеется на скорое окончание конфликта:
"Это досадно. Мы только что узнали об этом. Думаю, люди догадывались, что что-то произойдет, учитывая предыдущие события. Они конфликтуют уже очень давно. Много-много десятилетий и даже столетий. Я надеюсь, что это скоро закончится".
Война между Пакистаном и Индией
Напомним, эскалация давнего конфликта между странами произошла в конце апреля, когда боевики "Фронта сопротивления" устроили в индийском городе Пахалгам нападение, в результате которого погибли 26 человек.
Индия обвинила Пакистан в поддержке нападавших, после чего выслала пакистанских дипломатов, прекратила выдачу виз гражданам Пакистана и приостановила действие Договора о водах Инда, закрыв шлюзы на реке Инд.
Этой ночью Индия начала операцию "Синдур", осуществив ракетные удары по девяти объектам на территории Пакистана и Кашмира, в частности в городах Музаффарабад, Котле, Бахавалпур и Муридке.
Министерство обороны Индии заявило, что удары были "целенаправленными, сбалансированными и неэскалационными", направленными на уничтожение "террористической инфраструктуры" без поражения военных объектов Пакистана.
В результате ударов в Музаффарабаде произошел взрыв и отключение электроэнергии. Пакистан сообщил о гибели по меньшей мере трех и ранениях около 12 гражданских.