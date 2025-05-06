Мужчина порадовал поклонников новым снимком в сети.

Известный украинский юморист и звезда "Лиги смеха" Александр Венедчук, у которого в конце января было кровоизлияние в мозг, показал, как выглядит сейчас.

Мужчина ранее отмечал, что кровоизлияние провоцировало у него потерю сознания и сильные судороги тела. Поэтому врачи делали хирургическое вмешательство, после которого была длительная реабилитация. По словам Венедчука, теперь у него нет судорог, но и нет 20% черепной коробки.

Однако юморист постепенно возвращается к своему привычному ритму жизни, ходит на интервью к коллегам и хочет снова выступать на сцене. Также он порадовал поклонников новым фото в своем Instagram.

Видео дня

"Сейчас я выгляжу так", - подписал кадр Александр, который теперь дополняет свой образ шапкой на голове.

Реакция сети

Подписчики засыпали комплиментами юмориста и пожелали ему здоровья:

"Красава"

"Веня - огонь! Здоровья тебе!"

"Хорошо выглядите! Вам идет шапочка, даже очень"

"Скорейшего восстановления! Очень ждем".

Напомним, ранее звезда "Первых ласточек" Анастасия Пустовит рассказала о лечении в психиатрической больнице.

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