Власти Индии заявили о начале операции "Синдор".

Индия атаковала территорию Пакистана ракетами. Удары были нанесены по трем локациям, заявил спикер пакистанской армии.

Как сообщает Clash Report, речь идет о Бахвалпуре, Котли и Музаффарабаде. СМИ также информировали, что индийская ракета нацелилась на старый аэропорт в Музаффарабаде. Пакистан пообещал, что "ответит на эту неспровоцированную агрессию со стороны Индии". Страна нанесет удар "в то время и в том месте, которые она выберет".

Обновлено 00:13: Медиа Пакистана утверждают, что Воздушные силы страны сбили два индийских самолета.

Видео дня

Обновлено 00:08: СМИ сообщают, что Пакистан нанес ответный удар. Речь идет о более дюжине целей в индийском Кашмире, включая авиабазу в Сринагаре.

Ранее Индия подтвердила атаку и заявила, что ее Вооруженные Индии начали операцию "Синдор", в ходе которой были нанесены "удары по объектам инфраструктуры террористов в Пакистане и пакистанском Кашмире". Причем там уверяют, что ни один пакистанский военный объект не пострадал.

В заявлениии отмечалось, что военные наносят удар по "террористической инфраструктуре в Пакистане и оккупированных Пакистаном Джамму и Кашмире, откуда планировали и направляли террористические атаки против Индии".

Мишенями, по данным медиа, стали 9 объектов. Впоследствии в аккаунте армии Индии в соцсети Х появилось сообщение с текстом "Правосудие свершилось".

Тем временем появились сообщения о том, что в двух приграничных районах индийского Кашмира слышны интенсивные обстрелы и громкие взрывы. СМИ информируют, что Пакистан принял решение о закрытии своего воздушного пространства на ближайшие 48 часов.

Clash Report сообщает, что ракеты из были нацелены на мечеть Масджи-и-Субхан в Бахавалпуре, провинция Пенджаб. Погиб ребенок и ранена женщина.

Ранее местные медиа информировали о том, что под удар попало медресе Маулана Масуда Ажара в Бахавалпуре, провинция Пенджаб. Отмечалось, что Маулана Масуд Ажар является лидером террористической организации "Джаиш-е-Мухаммад".

Спикер пакистанской армии заявил, что в результате атаки погибли по меньшей мере три человека, 12 пострадали.

Обострение между Индией и Пакистаном

В апреле произошел теракт в городе Пахалгам, что в Индии. Тогда погибли 26 человек, среди которых большинство было туристами. В трагедии Индия обвинила Пакистан, там причастность отрицали.

На фоне инцидента и без того напряженные отношения между странами серьезно ухудшились. Был приостановлен многолетний договор о водах реки Инд, а выданные гражданам Пакистана визы аннулировали.

Стоит отметить, что и Пакистан, и Индия имеют в своем арсенале ядерное оружие.

Вас также могут заинтересовать новости: