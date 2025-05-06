На параде появятся военнослужащие из 13 стран мира.

К путинскому параду на Красной площади в Москве на 9 мая присоединятся военные из других стран. В частности, участие в мероприятии примут военнослужащие Азербайджана и Китая.

Об этом сообщил помощник диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков в комментарии российскому "Интерфаксу". Отмечается, что в целом к российскому параду присоединятся представители армий 13 государств.

Так, на Красной площади 9 мая появятся военнослужащие Азербайджана, Вьетнама, Беларуси, Египта, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Вьетнама.

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Примечательно, что несмотря на участие в войне РФ против Украины, военнослужащие из Северной Кореи участия в параде принимать не будут.

Парад в Москве на 9 мая

В Кремле заявили, что на путинский парад в Москве приедут представители 29 стран мира. В частности, там ждут представителей Китая, Египта, Казахстана, Азербайджана, Беларуси и других стран.

Примечательно, что Путин в одностороннем порядке объявлял о трехдневном перемирии с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Украина на это предложение не согласилась.

WP допускает, что на 9 мая Силы обороны Украины могут атаковать российские регионы, но не саму Москву. Отмечается, что шансы на успех такой операции не будут большими, учитывая, что Россия стягивает на защиту своей столицы средства ПВО.

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