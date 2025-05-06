По словам Келлога, Украина якобы хочет создать 30-километровую демилитаризованную зону.

Украина хочет заморозить войну, которую ведет против нашего государства Россия, вдоль нынешней линии соприкосновения.

Такое заявление сделал в эфире Fox News специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог. Он также заявил о предложении Киева "создать 30-километровую демилитаризованную зону". Речь идет об отводе войск на 15 километров с каждой стороны.

Спецпредставитель президента США добавил, что если Россия согласится на перемирие в войне против Украины, Трамп сможет обеспечить его соблюдение.

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Война в Украине: участие США в переговорах

Как известно, США принимают активное участие в переговорах по достижению мира в Украине. Представители Белого дома проводили встречи как с Украиной, так и с РФ.

Многие эксперты утверждают, что Путин водит Трампа за нос. Такой позиции придерживается, в частности, бывшая заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер. По ее мнению, Трамп это понимает и готов ужесточить санкции против РФ.

О готовности американского президента пойти на этот шаг говорят и в Госдепе. Пресс-секретарь учреждения Тэмми Брюс напомнила, что президент говорил о готовности ввести вторичные санкции, если Россия откажется договариваться о завершении войны в Украине. К тому же, Вашингтон не отменяет действующих ограничений.

Между тем все чаще звучат предположения о том, что Трамп может выйти из переговоров. Сам он тоже на это не раз намекал.

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