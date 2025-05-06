Действия ВСУ заставляют в определенной степени нервничать высшее военное руководство РФ, говорит эксперт.

В районе населенного пункта Теткино Курской области РФ украинские военные проводят своеобразные превентивные действия и оттягивают силы противника от других направлений. Такое мнение высказал в интервью на "Фабрике новостей" экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Он сказал, что российские паблики кричат: сейчас происходит только разведка боем и дальше будут масштабироваться действия украинской армии на территории Курской области.

"В принципе, такая себе тайна Полишинеля. Очевидно, что так же как враг пытается атаковать территорию нашего приграничья Черниговщины, Сумщины, Харьковской области - так же и наши силы действуют таким образом - превентивной деятельности - противодействовать врагу атаковать наши границы", - отметил эксперт.

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По его словам, ВСУ ищут слабые места во вражеской обороне для того, чтобы иметь возможность создавать плацдарм на территории Российской Федерации. Селезнев подчеркнул:

"Президент Украины прав - война должна вернуться туда, откуда она пришла. И эти действия являются чрезвычайно важными. С одной стороны это заставляет в определенной степени нервничать высшее военное руководство РФ. Потому что как так? Парад 80-летней годовщины в Великой Отечественной войне, а с другой стороны - на территории РФ находятся вооруженные военнослужащие другой страны".

Он добавил, что таким образом ВСУ также оттягивают часть вражеских сил и средств, которые были бы более уместными для российского Генштаба, например, где-то южнее Константиновки, а враг вынужден держать их на территории Брянской, Курской и Белгородской областей.

Как отметил Селезнев, ситуация очень динамична - Силы обороны меняют позиции, и не цепляются на российской территории за какие-то плацдармы без соответствующей необходимости. По словам военного, война предусматривает, в том числе разведку боем и диверсионные операции сторон.

"Кто знает, где еще стрельнет в российском пограничье", - подчеркнул эксперт.

Операция ВСУ на Курщине - мнение эксперта

Как писал УНИАН, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман сказал, что Силы обороны воспользовались эффектом неожиданности и организовали новую операцию на Курщине. По его словам, когда ВСУ ранее отошли, противник снял с направления большое количество живой силы и техники. По данным Гетьмана, там было до 90 тысяч солдат, часть которых переместили на другие направления - вероятно на Харьковское, или Покровское направления.

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