На посту министра обороны останется Борис Писториус.

6 мая в Германии со второй попытки избрали Фридриха Мерца федеральным канцлером. Также было сформировано новое правительство, пишет Spiegel.

Одну из важнейших для Украины должностей с точки зрения военной помощи сохранил Борис Писториус. Он остался министром обороны страны. Сам Писториус поддерживает Украину в войне, а также несколько раз совершал официальные визиты в нашу страну.

За время нахождения Бориса Писториуса на посту министра обороны Украина получила от Германии несколько пакетов военной помощи, в частности ПВО Patriot, IRIS-T, танки Leopard 2 и тому подобное.

Видео дня

Должность министра иностранных дел Германии занял Иоганн Вадефул (заменит на посту Анналену Бербок). Он так же поддерживает Украину в войне, начатой Россией. После скандальной встречи лидеров Украины и США в Белом доме заместитель лидера партии ХДС-ХСС подчеркивал, что свободная Европа не предаст украинское государство.

Другие министерства возглавили такие политики:

Вице-канцлер и министр финансов – Ларс Клингбейль (СДПГ);

Министр экономики – Катрина Райхе (ХДС);

Министр иностранных дел – Иоганн Вадефул (ХДС);

Министр обороны – Борис Писториус (СДПГ);

Министр внутренних дел – Александр Добриндт (ХСС);

Министр труда – Бербель Бас (СДПГ);

Министр транспорта – Патрик Шнидер (ХДС);

Министр здравоохранения – Нина Варкен (ХДС);

Министр строительства – Верена Хубертц (СДПГ);

Министр науки – Дороти Бер (ХСС);

Министр образования и по делам семьи – Карин Прин (ХДС);

Министр цифровых технологий и модернизации государства – Карстен Вильдбергер;

Министр сельского хозяйства – Алоис Райнер (ХСС);

Министр юстиции – Штефани Хубиг (СДПГ);

Министр окружающей среды – Карстен Шнайдер (СДПГ);

Министр по вопросам помощи в целях развития -–Рем Алабали-Радован (СДПГ);

Федеральный министр по особым делам – Торстен Фрай (ХДС).

Стоит отметить, что новый глава немецкого МИД уже говорил с украинским коллегой Андреем Сибигой – в конце апреля. Он пообещал, что следующее правительство Германии сохранит и усилит поддержку Украины.

Смена власти в Германии: не обошлось без проблем

6 мая теперь уже канцлера Фридриха Мерца не смогли утвердить в должности с первой попытки. Примечательно, что произошло это впервые в истории Германии.

Лидер Христианско-демократического союза набрал 310 голосов "За" из 316 необходимых. И это при том, что вместе ХДС/ХСС и СДПГ, которые объединились в коалицию имеют 328 мест в парламенте.

Позже голосование таки прошло успешно. Мерц набрал 325 голосов парламентариев из 316 необходимых.

Вас также могут заинтересовать новости: