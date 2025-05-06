Визит Си имеет целью показать, что сближение США и России не повлияло на отношения Пекина с Москвой, заметило издание.

Китайский лидер Си Цзиньпин приедет на четыре дня в Москву, чтобы продемонстрировать тесные связи с российским диктатором Владимиром Путиным. В то же время он имеет миссию ослабить США на мировой арене, пишет Bloomberg.

Отмечается, что в рамках своего визита Си проведет личные переговоры с Путиным. Это будут первые переговоры между двумя лидерами с тех пор, как президент США Дональд Трамп ввел небывало высокие тарифы для Китая. По мнению издания, то, что китайский глава посетит парад на Красной площади, сигнализирует, что недавнее улучшение отношений между США и Россией не повлияло на отношения Пекина с Москвой.

"Ключевым вопросом повестки дня является то, какие существуют возможности и как скоординировать действия России и Китая, чтобы использовать эти четыре года (президентства Трампа, - ред.) для преодоления гегемонии США", - сказал директор Центра "Россия Евразия Карнеги" Александр Габуев.

Видео дня

По его словам, Путин и Си хотят "помочь Трампу уничтожить американское верховенство и достичь многополярного мирового порядка, где Россия и Китай смогут процветать".

Издание пишет, что пока Трамп продвигает внешнюю политику "Америка превыше всего", чтобы утвердить глобальное доминирование США, "Пекин позиционирует себя как более стабильную сверхдержаву через шквал удачных пропагандистских видео и дипломатические обращения к странам".

Bloomberg назвало и другие сигналы, которые имеют целью продемонстрировать неразрывную связь между РФ и Китаем. Так кремлевский политолог Федор Лукьянов недавно отметил, что посещение Си Цзиньпином парада в Москве является признаком его "солидарности с Россией".

"Это показывает, что партнерство между Россией и Китаем развивается независимо от усилий Вашингтона", - подчеркнул Лукьянов.

Кроме того, издание обратило внимание, что накануне визита Си Путин отмечал "стратегические связи" России с Китаем в документальном фильме, вышедшем на российском государственном телевидении 4 мая.

"Турбулентность в мире не уменьшилась, а лишь усилилась, и у нас такие надежные, стабильные отношения, что сам факт их существования укрепляет глобальную стабильность", - цитирует Bloomberg российского диктатора.

В Китае тоже делают упор на особые связи между КНР и РФ. В частности профессор международных отношений Университета Жэньминь и бывший дипломат Ван Ивэй, которого считают близким к правительству в Пекине, выступил с заявлением о том, что "Китай и Россия хотят установить новую модель отношений между великими державами".

"Американская система не является равноправной, она не является инклюзивной. Китай и Россия всегда нуждаются друг в друге для поддержания многополярного мира", - подчеркнул китайский дипломат.

Парад в Москве 9 мая: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, глава Китая Си Цзиньпин официально подтвердил, что поедет на военный парад к Путину. Глава Китая пробудет в России четыре дня - с 7 по 10 мая. Он планирует принять участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в немецко-российской войне, обсудить с Путиным развитие стратегического партнерства между двумя странами, а также подписать ряд документов.

Всего в Россию для участия в параде на 9 мая приедут почти три десятка иностранных лидеров, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, на высшем уровне будут представлены Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, непризнанная Абхазия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Венесуэла и другие. Кроме того, Кремль пригласил послов КНДР и США, генеральных секретарей ШОС, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, Организации Исламского сотрудничества, Союзного государства России и Беларуси, комиссии Африканского союза, президента Нового банка развития, а также министров обороны 34 стран.

Украинцы считают маловероятной атаку на парад 9 мая в Москве. Хотя в России усиливаются спекуляции о том, что Украина может воспользоваться этой возможностью, чтобы поставить Кремль в неловкое положение перед своими союзниками, однако высокопоставленный представитель украинских сил обороны заявил изданию The Washington Post, что попытка атаки маловероятна из-за низких шансов на успех. Мол, все системы ПВО России переброшены для защиты Москвы.

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