Британия заявила о рекордном количестве мигрантов
14:45, 27 августа 2015Мир
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С марта 2014-го по март 2015 года в Соединенное Королевство, по опубликованным в четверг официальным данным, въехали около 330 тысяч человек - почти на 100 тысяч больше, чем за предыдущие 12 месяцев.
REUTERS
Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
Премьер-министр Дэвид Кэмерон в ходе избирательной кампании пять лет назад обещал ограничить приток мигрантов ста тысячами человек в год.
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Нынешнее развитие событий серьезно тревожит британскую общественность, прежде всего из-за дополнительной нагрузки на рынок труда и жилья и социальную сферу.
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