Британия заявила о рекордном количестве мигрантов

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Премьер-министр Дэвид Кэмерон в ходе избирательной кампании пять лет назад обещал ограничить приток мигрантов ста тысячами человек в год.

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Нынешнее развитие событий серьезно тревожит британскую общественность, прежде всего из-за дополнительной нагрузки на рынок труда и жилья и социальную сферу.