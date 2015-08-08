Кэмерон: Великобритания не допустит проникновения мигрантов через "Евротуннель"

Об этом 7 августа заявил премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон, передает ТАСС.

"Мы сделали многое за последние дни, чтобы улучшить ситуацию, однако нам предстоит сделать большее. Нами были установлены дополнительные ограждения, выделено больше полицейских, собак-ищеек, сотрудников охраны для большей безопасности", - сказал он.

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Кэмерон подчеркнул, что британское правительство сотрудничает с компанией "Евротуннель", чтобы не допустить проникновения мигрантов во внутрь транспортного инфраструктурного объекта, пролегающего под Ла-Маншем. "Предстоит серьезная работа, включая улучшение ситуации с безопасностью в туннеле", - добавил он, подчеркнув, что "улучшений стоит ждать в ближайшие недели и дни".

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Ранее УНИАН сообщал, что решение проблемы нелегальной миграции является "абсолютным приоритетом" для Франции и Великобритании. На это указали министры внутренних дел двух стран Бернар Казнёв и Тереза Мэй в совместном заявлении.