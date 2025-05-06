В ЕС заявили, что пошлины США "являются неоправданными и наносят экономический ущерб по обе стороны Атлантики".

Евросоюз планирует ввести дополнительные тарифы на американские товары на сумму 100 миллиардов евро, или 113 миллиардов долларов, в случае, если торговые переговоры не дадут желаемого для блока результата. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что соответствующие предложения будут представлены государствам-членам ЕС уже в среду, а консультации продлятся месяц, прежде чем список товаров, на которые могут быть наложены пошлины, окончательно сформируется. За это время он может измениться.

Издание напомнило, что переговоры между ЕС и США о тарифах начались в прошлом месяце, однако достигли незначительного прогресса, поэтому ожидается, что большая часть американских тарифов останется в силе.

Видео дня

Источники Bloomberg рассказали, что новый список контрмер ЕС дополнят уже действующие пошлины на товары из США на сумму 21 миллиард евро, введенные в ответ на 25% пошлины Трампа на экспорт стали и алюминия. В начале этого месяца ЕС согласился отложить на 90 дней введение этих мер после того, как США снизили свою взаимную ставку на большинство экспортных товаров ЕС с 20% до 10%, пока продолжаются переговоры.

В ЕС заявили, что пошлины США "являются неоправданными и наносят экономический ущерб по обе стороны Атлантики".

"Эта ситуация неприемлема, и мы не можем позволить себе оставаться бездействующими", - заявил во вторник в Страсбурге председатель Еврокомиссии по вопросам торговли Марош Шефчович.

Пошлины Трампа: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, популярные куклы Барби стали новой жертвой торговой войны Трампа, ведь компания Mattel, которая занимается производством этих детских игрушек, Барби, планирует повысить цены на свою продукцию в США. Mattel производит около 40% своих игрушек в Китае. Администрация Трампа обложила страну 145-процентными пошлинами, утверждая, что Пекин несправедливо относится к в сфере торговли.

Также Трамп ввел 100% пошлины на фильмы, произведенные за рубежом. Лидер США отметил, что киноиндустрия в Америке умирает "очень быстрой смертью". По его словам, этому способствуют другие страны, которые предлагают поощрения для американских кинематографистов и студий якобы отвлечь их от Соединенных Штатов.

Вас также могут заинтересовать новости: