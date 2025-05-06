Меньшее, что сейчас нужно китайскому диктатору - это военная неудача, похожая на путинскую "трехдневную СВО".

Считается, что правитель Китая Си Цзиньпин приказал своим вооруженным силам быть готовыми к вторжению на Тайвань до 2027 года. Быть готовыми к войне не означает начать войну. Но у некоторых аналитиков есть сомнения, что Китай вообще будет способен вести большую войну в ближайшие годы, пишет The New York Times.

В последнее время Пекин провел несколько волн чисток среди высшего военного руководства. В частности за последний два года были уволены два министра обороны и ряд топ-чиновников Народно-освободительной армии, включая высших командиров Ракетных войск.

Одной из самых свежих "жертв" чисток стал генерал Хэ Вэйдун, который по рангу был вторым в армии Китая. Он непосредственно отчитывался господину Си Цзиньпину и был глубоко вовлечен в планирование теоретического вторжения на Тайвань.

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Эти репрессии могут быть вызваны как идеологическими разногласиями, так и коррупционными проблемами. В любом случае такая нестабильность в высшем военном руководстве вызывает серьезные сомнения в компетентности и надежности военных командиров армии КНР, пишет NYT.

Автор публикации считает, что эти проблемы могут ослабит амбиции Си Цзиньпиня по захвату Тайваня. И хотя китайская армия за последние десятилетия заметно модернизировалась и действительно способна бросить вызов Соединенным Штатам, одних только вооружений недостаточно для победы, - говорится в публикации.

"Военная эффективность в значительной степени зависит от лидерства на поле боя - опытных командиров, способных быстро принимать сложные решения в тумане войны", - пишет журналист и добавляет, что Китай не воевал с 1979 года и современное поколение китайских офицеров не имеют такого опыта, который есть у американских офицеров.

Кроме того, проблема может быть значительно глубже: господин Си и Коммунистическая партия Китая, возможно, просто не имеют достаточно прочного контроля над собственной армией.

И это на фоне примера с катастрофическим вторжением России в Украину, которое показало, что даже многократное численное и техническое преимущество над меньшим противником не дает никаких гарантий на быструю победу. Господин Си вполне справедливо может считать, что на фоне экономических проблем Китая последних лет военная неудача может стоить ему должности.

Поскольку отсрочка китайского вторжения на Тайвань выглядит вполне вероятной, автор публикации отмечает, что дополнительное время островное государство и его американский союзник должны использовать на усиление собственной обороноспособности.

"Самый большой риск сегодня заключается в том, что страх и напряжение, подпитываемые агрессивным поведением и языком Китая, приведут к неправильному решению и войне. Угрозы Китая будут продолжаться. Но лидеры Тайваня и Соединенных Штатов должны избегать чрезмерной реакции", - пишет NYT.

Китай и Тайвань: последние новости

Как писал УНИАН, командующий Тихоокеанскими силами США адмирал Сэмюэл Папаро считает, что нынешнее военное превосходство Америки над Китаем может растаять уже в ближайшие годы. Если общие тенденции не изменятся, вскоре США уже не смогут защитить Тайвань.

На этом фоне агрессивная политика Трампа в отношении Китая может лишь подстегнуть Пекин к прямой агрессии.

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