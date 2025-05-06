Внимательно рассмотрите изображение.

Если вы думаете, что головоломки – это просто еще одно развлечение в интернете и соцсетях, то это далеко не так. Такие задачи активируют префронтальную кору головного мозга и улучшают ваши когнитивные способности.

Регулярное решение таких иллюзий и головоломок тренирует логическое и критическое мышление, учит вас быстрее распознавать образы и улучшает внимательность. УНИАН подготовил для вас новый интересный вызов. Вы в игре?

Ниже вы увидите коллаж с милыми поросятами. Каждый из них носит на голове малиновую шляпу, но где-то на картинке спрятался особенный поросенок. Ваша задача – отыскать поросенка без головного убора.

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Дать ответ нужно в течение 12 секунд, поэтому советуем не медлить. Внимательно рассмотрите изображение, но не задерживайте взгляд на одном участке слишком долго. Помните, что времени очень мало.

Готовы? Тогда начинаем обратный отсчет!

Ваши 12 секунд на поиск поросенка без шляпы исчерпаны. Вам удалось найти особенное животное? Если вы справились, вы очень внимательный человек. Это, наверное, не первая ваша головоломка от УНИАН?

Если же вы не уложились в отведенное время, не стоит расстраиваться. Вернитесь к изображению и попробуйте отыскать поросенка уже без ограничений во времени.

Мы же подскажем вам правильный ответ:

Больше интересностей от УНИАН

Предлагаем вам сложную головоломку, где вам нужно найти птицу. Мы спрятали куропатку на фотографии местности вблизи Утлюкского лимана, что находится на территории Херсонской и Запорожской областей. Отыскать ее нужно всего за 7 секунд.

Или же можете проверить свои силы в задании, где необходимо найти собаку в поле. На ответ у вас будет 9 секунд.

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