Великобритания ужесточит меры против нелегальных мигрантов

Правительство объявило, что этой осенью будет проведена волна рейдов среди работодателей по выявлению работников без разрешений на пребывание и работу, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на The Times.

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"Недобросовестными являются работодатели, которые предоставляют рабочие места нелегальным мигрантам, забирая право трудоустройства у жителей ЕС и легальных мигрантов", — отметил британский министр по миграционным вопросам Джеймс Брокеншир.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Филип Хэммонд назвал мигрантов угрозой для стран Евросоюза.