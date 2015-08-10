Великобритания ужесточит меры против нелегальных мигрантов
19:29, 10 августа 2015Мир
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Правительство Великобритании заявило о намерении принимать жесткие меры против нелегальных мигрантов, работающих на стройках и ухаживающих за больными в частных домах.
REUTERS
Правительство объявило, что этой осенью будет проведена волна рейдов среди работодателей по выявлению работников без разрешений на пребывание и работу, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на The Times.
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"Недобросовестными являются работодатели, которые предоставляют рабочие места нелегальным мигрантам, забирая право трудоустройства у жителей ЕС и легальных мигрантов", — отметил британский министр по миграционным вопросам Джеймс Брокеншир.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Филип Хэммонд назвал мигрантов угрозой для стран Евросоюза.
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