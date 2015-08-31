В Германии намерены вскоре обнародовать план разрешения кризиса с мигрантами

Германия ожидает, что в этом году количество искателей убежища достигнет 800 тысяч, что в четыре раза больше предыдущего года, передает "Радио Свобода".

В понедельник, 31 августа, Меркель призвала другие страны ЕС внести вклад в решение ситуации с искателями убежища. По ее словам, в настоящее время Италия нуждается в помощи, поскольку в эту страну прибывает много мигрантов, которые попадают туда через Средиземное море.

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Канцлер Германии раскритиковала некоторые страны, включая Словакию, которые отказываются принимать мигрантов из мусульманских стран. «Если мы начнем говорить, что мы не хотим мусульман, это не может быть хорошо», - подчеркнула Меркель.

По ее словам, нынешний кризис с мигрантами является тестом для Европы по обеспечению основных прав человека.

По данным ООН, в 2015 году около 300 тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Африки пытаются найти убежища в Европе.