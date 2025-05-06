Группа Ziferblat эмоционально отреагировала на некорректный вопрос.

Группа Ziferblat, которая в этом году будет представлять Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение", эмоционально отреагировала на некорректный вопрос журналиста о войне.

Не секрет, что на следующей неделе состоятся два полуфинала и гранд-финал шоу. Украинцы уже поехали за границу и готовятся выступать на большой сцене в Базеле. Но кроме репетиций номера участники группы активно общаются с журналистами. Однако на днях датский медийщик Дэвид Попеску поставил Ziferblat некорректный вопрос "Дает ли война Украине преимущества на конкурсе?" и получил отпор от музыкантов.

"Это некорректно. Для каждого народа в мире, для страны война - это не преимущество. Как война может быть преимуществом? Как я только что упоминал, мы должны выступать, зная, что наши дома бомбят. Какое еще преимущество?" - ответил Валентин.

Видео дня

К слову, видео с разговором попало в сеть и возмутило еврофанов и пользователей. Многие писали о неуместности вопроса и отмечали, что таких журналистов вообще не стоит аккредитовывать на конкурс. Интересно, что после жалоб и хейта медиа извинилось перед украинцами.

"Мы искренне извиняемся за неуместный вопрос, заданный украинским артистам. "Евровидение" - это о единстве и музыке, и мы никогда не намеревались преуменьшить невероятный талант Украины, или их нынешнюю борьбу до простой симпатии. Мы провели внутреннюю работу", - говорится в сообщении.

К слову, "Евровидение-2025" состоится в швейцарском городе Базель. В шоу примут участие 37 стран. Группа Ziferblat будет петь в первом полуфинале под номером 5.

Напомним, ранее букмекеры обновили ставки на участников "Евровидения-2025" и сместили Украину.

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