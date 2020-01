Globe and Mail: Путин может продолжать свои авантюры благодаря «газопроводной» политике

Российская экономика в стагнации, но старая газовая карта до сих пор позволяет российскому автократу получать внешнеполитические победы.

В течение прошлого года появлялось все больше предсказаний о том, что президента России Владимира Путина ждут серьезные трудности или даже политическое свержение. Недавняя статья в журнале The Economist об «Ужасной неделе Путина» стала одним из таких примеров.

Но биограф российского лидера и корреспондент New York Times Стивен Ли Майерс убежден, что «Путин всегда побеждает». Наверное, слово «всегда» использовано не справедливо. Ведь экономика России вырастет в этом году еле на 1% из-за отсутствия диверсификации экспорта, мощного оттока капитала и низкого уровня прямого иностранного инвестирования под давлением западных санкций, введенных после аннексии Крыма в 2014 году. Об этом на страницах Globe and Mail пишет профессор международных отношений в New School в Нью-Йорке Нина Хрущева.

Читайте такжеПутин заявил, что в России после распада СССР "остались прежние амбиции"

Однако, 61% россиян до сих пор одобряют работу Путина. Большинству демократических лидеров даже не снился такой уровень поддержки. К примеру, меньше 43% американцев поддерживают президента Дональда Трампа. На самом деле противоречивая и конфликтная политика США в отношении Европы, Китая, Турции и других стран, которая стоит за непопулярностью американского лидера, усилила популярность Путина, вручив ему ряд тактических побед.

К примеру, отсутствие эффективного вмешательства США в Сирии толкнуло Турцию в российские объятия. В частности, в октябре 2015 года американская армия вывела из турецкого юга свои ракеты Patriot. Это произошло после того, как Анкара обратилась к союзникам по НАТО с тревогой относительно ракетных угроз с сирийской территории. В 2017 году США предложили Турции купить американские Patriot, но без передачи технологии в их основе. Поэтому турецкая сторона договорилась о покупке такого оружия в России за миллиарды долларов вопреки недовольству НАТО. Но Анкара хорошо знает, что именно Москва, а не Вашингтон, формирует конфликт в Сирии и будет играть главную роль в потенциально доходных усилиях по восстановлению страны. Это делает ее более привлекательным партнером. Также укреплению отношений Путина с турецким президентом Раджепом Тайипом Эрдоганом способствует запуск газопровода «Турецкий поток».

Читайте такжеПутин после вторжения в Украину заговорил о необходимости "устранить предпосылки для глобальной войны"

Россия также запустила большой газопроводный проект с Китаем, который принесет до 400 миллиардов долларов в течение следующих 30 лет. При этом, она ведет переговоры о еще одной подобной сделке. Здесь тоже действия администрации Трампа, в частности торговая война против Пекина, которая может еще долго продолжаться, создала плодотворную почву для Путина. Он, в свою очередь, заявил, что газопроводы выводят двустороннее «стратегическое сотрудничество в энергетике на качественно новый уровень» и поддерживают прогресс в достижении цели, которую они установили вместе с лидером Китая Си Цзиньпином. Она заключается в наращивании двусторонней торговли до 200 миллиардов долларов к 2024 году. Именно тогда закончится «последний» президентский срок Путина. Вероятно, он надеется, что плоды такого сотрудничества в достаточной степени укрепят его позиции, чтобы он мог оставаться у власти не зависимо от того, будет он занимать президентское кресло или нет.

Также страх оказаться под колпаком у Путина был одной из причин начала протестов в Украине в 2014 году, которые свергли пророссийский режим Виктора Януковича. После этого Россия оккупировала Крым и начала войну на Донбассе. С того времени страх оказаться один на один с Россией стал чрезвычайно большим. Это не означает, что президент Украины Владимир Зеленский собирается вернуться под влияние Москвы. Недавно он договорился об обмене 200 узниками войны, которая продолжается на Донбассе. Это был второй обмен в 2019 год. Недавнее соглашение о транзите газа тоже было победой Украины. «Газпром» до того настаивал на том, чтобы продлить действие договоренностей только на год, поскольку у него уже есть первая ветка «Северного потока» и он рассчитывает скоро достроить «Северный поток-2».

Читайте такжеGazeta Polska Codziennie: Санкции США могут на долго заморозит "Северный поток-2"

Но российская сторона на переговорах ослабила свою позицию, видимо надеясь, что это позволит уменьшить сопротивление завершению строительства «Северного потока-2». Это сопротивление включает санкции, описанные в оборонном бюджете США на 2020 год, которыми Вашингтон будет наказывать каждую компанию, которая участвует в построении российской «трубы». Российские чиновники сказали, что «Газпром» уже договаривается с другими подрядчиками, готовыми завершить работу над «Северным потоком-2». А премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что «причин для тревоги нет», учитывая договоренности с Украиной.

Как и в случае с Ближним Востоком или Китаем, Путин знает, что момент, когда отношения Европы с США чрезвычайно напряженные, наступает идеальный момент для усиления своей позиции в отношении соседа. У Путина, наверное, нет победной долгосрочной стратегии для спасения экономики России. Но его газопроводная политика принесла хорошие внешнеполитические победы. Этот подход может дать ему достаточный престиж, чтобы можно было продолжать свою игру.