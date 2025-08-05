В самом сердце Базиликаты находится Матера, один из старейших непрерывно населённых городов мира.

В то время как такие популярные туристические направления, как Рим, Венеция и Милан, переполнены летним туризмом, опытные отдыхающие ищут более тихие, малоизвестные варианты. Об этом пишет Daily Express.

По словам Джоанн Линн, руководителя Riviera Travel, Базиликата - один из самых захватывающих и малоизвестных регионов Италии.

"Базиликата предлагает поистине захватывающие впечатления. Её пейзажи дикие, деревни нетронутые, а история - удивительная. Это Италия, какой она была когда-то и какой остаётся в этой части страны", - сказала она.

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В самом сердце Базиликаты находится Матера, один из старейших непрерывно населённых городов мира. Известная своими Сасси - древними пещерными жилищами, высеченными в известняковых скалах, Матера представляет собой сюрреалистическое сочетание доисторической архитектуры и современной роскоши.

Инетересно, что многие из этих пещер преобразованы в бутик-отели, рестораны и музеи, предлагая уникальный опыт, непохожий ни на один другой в Италии.

В нескольких минутах езды находится Кастельмеццано, сказочная деревня, расположенная высоко в Луканских Доломитовых Альпах. Она расположена на живописных скалах, куда можно добраться по извилистым дорогам. Там сеть узких переулков, скрытых лестниц и каменных домов создают захватывающее дух приключение без толп.

"Тем, кто ищет чего-то более сюрреалистичного, заброшенный город-призрак Крако предлагает тревожные, но в то же время захватывающие впечатления. Некогда процветающий город на вершине холма, он был эвакуирован из-за оползней в 1960-х годах, - сказано в статье.

Отмечается, что сегодня он словно застыл во времени: в его пустых домах всё ещё сохранилась мебель, а на улицах царит зловещая тишина. Сейчас Крако используется как съёмочная площадка и открыт для экскурсий, позволяя заглянуть в забытое прошлое Италии.

Линн призвала отдыхающих выйти за пределы туристических маршрутов, прежде чем такие регионы, как Базиликата, потеряют свою первозданную привлекательность. Она сказала:

"Если вы хотите увидеть Италию в её первозданном, поэтичном и умиротворяющем проявлении. Базиликата - это то место, куда вам нужно отправиться. Это не просто скрытая жемчужина, это настоящая сокровищница, ожидающая своего открытия".

Новости туризма

Хотя популярные туристические места входят в список желаний многих, иногда упускаются из виду прекрасные, скрытые от посторонних глаз жемчужины. Очаровательный город Колиур на юге Франции может похвастаться прекрасными пейзажами, богатой историей, уютным центром и фантастическим пляжем. Он предлагает множество возможностей для отдыха, а также множество развлечений и достопримечательностей.

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