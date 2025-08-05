Ракеты средней дальности могут наносить удары на расстояние до 2000 километров, рассказал Николай Маломуж.

Мораторий на развертывание ракет средней и малой дальности, который накануне отменила Россия, был принят еще во времена СССР. Согласно ему, Москва должна была не только сократить количество таких ракет, но и прекратить производство. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал Николай Маломуж - бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии.

"Это было восемь соглашений, которые Россия подписала, ратифицировала и пыталась соблюдать. Хотя тайно они производили эти ракеты. Они, во-первых, были старые на складах и сейчас есть. Мы говорим об "Искандерах", Х-555, Х-55, Х-101. Они использовали советского производства (для ударов по Украине, - УНИАН), где бы они их взяли? Понятно, что они их скрыли. Хотя заявляли по всем соглашениям, что их не было, они уже уничтожались и не могли использоваться. А тут они появились в войне", - сказал Маломуж.

Он добавил, что Россия еще во время подписания соглашений предусматривала, что она все же будет использовать эти ракеты в случае войны. В то же время, отметил Маломуж, Москва скрывала хранение таких боеприпасов до начала полномасштабной войны в Украине.

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"И когда началась война, они официально вышли. Теперь им не скрывать надо, что у них есть эти ракеты, а развязывать руки. Чтобы они могли их использовать легально. Хотя по факту так и было. Единственное, что они сейчас могут говорить, что официально увеличивают производство. Идет наращивание ресурсов, это грозит как Украине ударами ракет, так и ЕС. Ведь удары до 2000 километров - это такой стратегический формат действий средней дальности. Малой - до 1000 километров", - добавил Маломуж.

Российские ракеты: важные новости

Накануне в российском МИД заявили, что Москва больше не считает себя связанной мораторием на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Там отметили, что это решение приняли из-за якобы недавних "шагов коллективного Запада", которые ведут к наращиванию в прилегающих к РФ регионах "дестабилизирующих ракетных потенциалов".

В то же время там обвинили США в развертывании наземных ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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